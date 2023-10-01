خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وطرق دفعها الكترونيًا

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد من خلال الرابط الذي خصصته وزارة البترول لذلك دون الحاجة إلى انتظار كشاف الغاز، ويستطيع أصحاب عدادات الغاز استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وطرق دفعها الكترونيًا.

استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة دفع فاتورة الغاز بتروتريد من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، واتبع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط التالي “هنا”

اضغط على "استعلام عن الفاتورة".

ادخل رقم المشترك في الخانة المخصصة لذلك.

ادخل رقم العداد في الخانة المخصصة لذلك.

ادخل تاريخ القراءة السابقة في الخانة المخصصة لذلك.

ادخل تاريخ القراءة الحالية في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على زر "ابحث".

ستظهر لك صفحة بها تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك المبلغ المستحق والتاريخ المحدد للدفع.

ويمكن دفع فاتورة الغاز بتروتريد عبر تطبيق بتروتريد للهاتف المحمول، من خلال تحميل تطبيق بتروتريد للهاتف المحمول سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم المشترك، واضغط على "استعلام عن الفاتورة"، وأدخل رقم العداد، واضغط على "ابحث"، ستظهر لك صفحة بها تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك المبلغ المستحق والتاريخ المحدد للدفع.

يتم إصدار فاتورة الغاز بتروتريد شهريًا، ويجب سدادها قبل تاريخ الاستحقاق المحدد.

خطوات دفع فاتورة الغاز الطبيعي

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة يمكن دفع فاتورة الغاز بتروتريد من خلال عدة طرق، عبر الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد:

ادخل على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، واتبع الخطوات التالية:

اضغط على "دفع الفاتورة".

ادخل رقم المشترك.

ادخل رقم العداد.

ادخل المبلغ المستحق.

اضغط على "دفع".

ستظهر لك صفحة تؤكد نجاح عملية الدفع.

عبر تطبيق بتروتريد للهاتف المحمول: قم بتحميل تطبيق بتروتريد للهاتف المحمول، واتبع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم المشترك.

اضغط على "دفع الفاتورة".

ادخل رقم العداد.

ادخل المبلغ المستحق.

اضغط على "دفع".

ستظهر لك صفحة تؤكد نجاح عملية الدفع.

ومن الممكن دفع فاتورة الغاز بتروتريد مثل خدمة فوري وفودافون كاش وموبي كاش، منافذ الدفع الإلكتروني، مثل فروع البنوك ومراكز البريد والمولات التجارية، منافذ الدفع النقدي، مثل فروع بتروتريد وموزعي الغاز.