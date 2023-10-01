الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وطرق دفعها الكترونيًا

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد من خلال الرابط الذي خصصته وزارة البترول لذلك دون الحاجة إلى انتظار كشاف الغاز، ويستطيع أصحاب عدادات الغاز استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وطرق دفعها الكترونيًا. 

استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة دفع فاتورة الغاز بتروتريد من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، واتبع الخطوات التالية:

  • اضغط على الرابط التالي “هنا
  • اضغط على "استعلام عن الفاتورة".
  • ادخل رقم المشترك في الخانة المخصصة لذلك.
  • ادخل رقم العداد في الخانة المخصصة لذلك.
  • ادخل تاريخ القراءة السابقة في الخانة المخصصة لذلك.
  • ادخل تاريخ القراءة الحالية في الخانة المخصصة لذلك.
  • اضغط على زر "ابحث".

ستظهر لك صفحة بها تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك المبلغ المستحق والتاريخ المحدد للدفع.

ويمكن دفع فاتورة الغاز بتروتريد عبر تطبيق بتروتريد للهاتف المحمول، من خلال تحميل تطبيق بتروتريد للهاتف المحمول سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم المشترك، واضغط على "استعلام عن الفاتورة"، وأدخل رقم العداد، واضغط على "ابحث"، ستظهر لك صفحة بها تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك المبلغ المستحق والتاريخ المحدد للدفع.

يتم إصدار فاتورة الغاز بتروتريد شهريًا، ويجب سدادها قبل تاريخ الاستحقاق المحدد.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وطرق السداد

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلى لشهر سبتمبر 2023

خطوات دفع فاتورة الغاز الطبيعي 

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة يمكن دفع فاتورة الغاز بتروتريد من خلال عدة طرق، عبر الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد:

ادخل على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، واتبع الخطوات التالية:

  • اضغط على "دفع الفاتورة".
  • ادخل رقم المشترك.
  • ادخل رقم العداد.
  • ادخل المبلغ المستحق.
  • اضغط على "دفع".
  • ستظهر لك صفحة تؤكد نجاح عملية الدفع.
  • عبر تطبيق بتروتريد للهاتف المحمول: قم بتحميل تطبيق بتروتريد للهاتف المحمول، واتبع الخطوات التالية:
  • سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم المشترك.
  • اضغط على "دفع الفاتورة".
  • ادخل رقم العداد.
  • ادخل المبلغ المستحق.
  • اضغط على "دفع".
  • ستظهر لك صفحة تؤكد نجاح عملية الدفع.

 ومن الممكن دفع فاتورة الغاز بتروتريد مثل خدمة فوري وفودافون كاش وموبي كاش، منافذ الدفع الإلكتروني، مثل فروع البنوك ومراكز البريد والمولات التجارية، منافذ الدفع النقدي، مثل فروع بتروتريد وموزعي الغاز.

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

فاتورة الغاز عدادات الغاز القديمة بتروتريد شركة بتروتريد استعلام عن الفاتورة فاتورة الغاز الطبيعي استعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلى لشهر سبتمبر 2023

الأكثر قراءة

"السلع التموينية" تعلن وصول باخرتين محملتين بـ100 ألف طن سكر خام

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

اعترافات مثيرة لقاصر تخلصت من مولود السفاح بأوسيم

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

لواء.حمدى البطران

سوزان طه حسين

محاسن السنوسي

حكاية وطن علي ضفاف "القنال"

مدحت بشاى

المواطن والوطنية والمواطنة.. والرئيس " السيسي "

سيد الابنودى

نعم للاستقرار والتنمية.. دور السيسى فى قطاع البترول

عمرو خان

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

أحمد غنام

ثورة 26 سبتمبر

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس