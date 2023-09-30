السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلى لشهر سبتمبر 2023

فاتورة الغاز المنزلى
فاتورة الغاز المنزلى

أعلنت شركات تحصيل فواتير استهلاك الغاز الطبيعي المنزلي، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، ومنها شركات "بتروتريد، و ناتجاس"، عن آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر 2023.

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلى

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتسهيل عملية تحصيل الفواتير وتوفير سبل دفع مريحة للمواطنين، على مستوى قرى ومدن ومحافظات الجمهورية.

تاريخ السداد:

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر سبتمبر 2023 هو يوم الأحد الموافق 30 سبتمبر الجاري، وهذا يعني أن المواطنين لديهم فرصة حتى هذا التاريخ لضمان سداد فواتير هم وتفادي أي عواقب قانونية أو انقطاع في خدمة الغاز.

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خصائص فواتير الغاز:

شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" تقدم خدماتها في معظم محافظات ومدن الجمهورية، وهي المحصلة الرئيسية لفواتير الغاز المنزلي، وتبدأ عملية تسجيل القراءات الخاصة بالاستهلاك المنزلي للغاز بداية من يوم 1 من كل شهر وتستمر حتى يوم 20 منه.

بعض المدن والمحافظات 

أما شركة "ناتجاس"، فتعمل في نطاقات محددة لبعض المدن والمحافظات مثل "المقطم، الهضبة العليا والوسطى، الحرفيين، السلام، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مدينة العجمي بالإسكندرية، القباري، محرم بك، برج العرب، كفر الدوار، الدلنجات، أبو المطامير، شبرا خيت، إيتاى البارود، وادى النطرون، المحمودية، دمنهور، أبو حمص، رشيد، الرحمانية، حوش عيسى، إدكو، كوم حمادة، النوبارية".

كيفية سداد فاتورة الغاز المنزلي

لمعرفة قيمة فاتورة استهلاك الغاز المنزلي وتسهيل عملية السداد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

شركة بتروتريد

- ادخل على موقع شركة بتروتريد عبر الرابط المتاح (اضغط هنا للدخول على الرابط)

- قم بإدخال رقم المشترك المدون على فاتورة الغاز السابقة.

-  قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الشقة، ورقم العمارة، ورقم البلوك، والمنطقة، والمحافظة.

- اضغط على كلمة "اعرض" بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، وستظهر لك قيمة الفاتورة لاستهلاك الغاز خلال الشهر الماضي.

شركة ناتجاس

ادخل على موقع شركة ناتجاس عبر الرابط المخصص (اضغط هنا للدخول على الرابط)

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

اضغط على خيار "استعراض الفواتير".

بهذه الطريقة، يمكن للمواطنين الوصول بسهولة إلى معلومات فواتير الغاز و سدادها عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد.

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فواتير بتروتريد سداد فاتورة الغاز المنزلي الغاز الطبيعي ناتجاس

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