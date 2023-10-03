تشهد الساعات الماضية بمحركات البحث عمليات بحث كبيرة، عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023، لسداد الفواتير قبل تراكم المستحقات وقطع الخدمة بشكل نهائي حال عدم الدفع الشهري للفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

الدستور تكشف في هذا التقرير الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023، حتى يتمكن العملاء من الاستعلام عن قيمة فواتير الاستهلاك الشهري والتي يجب على أصحاب العدادات المنزلية سدادها قبل انتهاء مدة السداد التي وضعتها الشركة للعملاء من جميع محافظات الجمهورية.

ويجب على المواطنين إتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة بتورتريد للخدمات البترولية عبر هذا الرابط من هنا .

واختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية، وإدخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بدقة، ثم تحديد مكان تركيب عداد الغاز المستعلم عن فاتورته، وتسجيل أرقام الأعداد المكونة من 10 أرقام في الخانات الصحيحة، والضغط على كلمة استعلام، وظهور قيمة المبلغ المراد سداده.

تقدم شركة بتروتريد لعملائها عدة خيارات لدفع فواتيرهم بسهولة، فبالإمكان السداد عن طريق مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك، أو خدمات التحصيل الإلكتروني مثل فوري وأمان وغيرها. ويمكن أيضًا دفع الفواتير من خلال مندوبي الشركة في جميع المحافظات، حيث يقومون بتسجيل قراءة العداد ودفع فواتير الاستهلاك.

يذكر أن وفرت شركة بتروتريد مؤخرًا، خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لتضاف إلى وسائل وطرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن ومنافذ فوري ونقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وفي السياق، أعلنت «بتروتريد» في وقت سابق، لعملائها من مستخدمي الغاز الطبيعي مد فترة تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية إلى يوم ٢٧ من كل شهر بدلا من يوم ٢٠، يأتي ذلك في إطار جهود الشركة للتيسير على عملائها وتشجيعا لهم لإرسال القراءة عن بعد وتفعيل أدوات التحول الرقمي المتاحة، حيث وفرت شركة بتروتريد لعملائها ١٥ طريقة لتسجيل القراءات عن بعد، ودفع الفواتير إلكترونيا.