الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"بريتش بتروليم" البريطانية تسعى للتوسع في مشروعات إنتاج الغاز بمصر

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك)، جلسة مباحثات مع موراي أشينكلوس-الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة بريتش بتروليوم البريطانية (بي بي).

بريتش بتروليم: قطاع الغاز المصري يزخر بفرص واعدة

وتناول اللقاء  أهم مشروعات الشركة البريطانية في مصر خاصة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي، وسبل الإسراع بعمليات البحث وتنمية الحقول بمناطق الامتياز التابعة للشركة من أجل زيادة الإنتاج، وبحث فرص الاستثمار في مناطق امتياز جديدة.

وأكد "الملا" على أهمية الدور الذي تلعبه شركة بي بي كشريك استراتيجي في كبرى المشروعات لإنتاج الغاز الطبيعي بقطاع البترول المصري، وحرصها على تطوير الشراكة واهتمامها الدائم بفرص الاستثمار مصر وفتح افاق تعاون جديدة. 

ولفت أشينكلوس، إلى أن استراتيجية شركة بي بي في مصر واستثماراتها وخططها المستقبلية للنمو قائمة ومستمرة، وتهدف للتوسع في مصر، حيث تتطلع لمزيد من العمل في قطاع الغاز الطبيعي المصري، الذي يزخر بفرص واعدة، والبناء على ماتحقق من نجاحات طوال عقود طويلة من العمل في مصر.

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وفي السياق شارك الملا في جلسة حوارية مغلقة تحت عنوان "الإسراع في صياغة سياسات مبتكرة لتحقيق مستقبل طاقة آمن ومنخفض الكربون"، وذلك ضمن فاعليات مؤتمر أديبك ٢٠٢٣، بحضور عدد من وزراء البترول والطاقة بدول المنطقة.

وأكد الوزير، على أهمية دور مصر في تأمين الطلب المحلى للطاقة، والجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة وخفص انبعاثات الكربون والإسراع بخطط تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من الاكتشافات الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة. 

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