الملا: “أديبك 2023" فرصة ترويج حقيقية للاستثمارات بقطاع البترول

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الإثنين، في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) في نسخته التاسعة والثلاثين برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معًا " بمشاركة لفيف من الوزراء وقادة قطاع الطاقة وكبريات الشركات عالميًا في هذا القطاع الحيوي.

“الملا” يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول

ويضم الحدث نحو 2200 شركة عالمية للطاقة ونحو 1600 متحدث ومشارك رفيع المستوي من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية وواضعي السياسات والخبراء.

وأوضح المهندس طارق الملا، خلال كلمته، أن هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الامارات الشقيقة يأتي استمرارا للحوار العالمي حول خفض الانبعاثات، خاصة وأن مصر نجحت في وضع صناعة البترول والغاز كشريك اساسي في تنفيذ حلول خفض الكربون من خلال قمة المناخ Cop27 اواخر العام الماضي بشرم الشيخ.

وأضاف “الملا” أن انعقاد قمة المناخ Cop28 في دولة الإمارات نهاية الشهر المقبل، يعزز من أهمية الدورة الحالية من مؤتمر أديبك التي تأتي قبيل القمة المرتقبة، ويضم مؤتمر “أديبك” حشدا هائلا من الدول والمسئولين والمستثمرين وخبراء الصناعة لتحقيق التعاون وتكاتف الجهود في إزالة التحديات نحو تعزيز الاستثمار في خفض الكربون وايجاد حلول مبتكرة في هذا المجال.

وأكد وزير البترول، أن الوقود الأحفوري وعلي الأخص الغاز الطبيعي سيلعب دورا حاسما في مرحلة الانتقال نحو الطاقة الخضراء للحفاظ علي أمن الطاقة للشعوب بالتوازي مع تحقيق الاستدامة بالصناعة، لافتًا إلى أن مصر وضعت صناعة الوقود الأحفوري لديها، على مسار خفض الكربون من خلال العمل علي عدة اتجاهات لتطبيق كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها ومشروعات استرجاع غازات الشعلة والتحول إلى الغاز الطبيعي الوقود الانتقالي الانظف والعمل علي ادخال تكنولوجيا جمع والتقاط وتخزين الكربون.

وشهد الافتتاح جلسة وزارية رئيسية تحت شعار الحدث "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معًا" بمشاركة كل من سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وألب ارسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا، وسيباستيان لون بوردويا، وزير الطاقة في جمهورية رومانيا، وهيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، والتي سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بإمدادات الطاقة في العالم.

وحرص “الملا” علي تفقد جناح قطاع البترول والغاز المصري في معرض أديبك 2023.

واستمع وزير البترول خلال الجولة، لشرح من ممثلي القطاع بالمعرض حول ما يضمه الجناح الذي تم تخصيصه لالقاء الضوء علي فرص التعاون والاستثمار بصناعة البترول والغاز المصرية والفرص الواعدة والجديدة لابرام شراكات استراتيجية.

وأكد “الملا” أن معرض أديبك فرصة للترويج للاستثمارات الجديدة بقطاع البترول والغاز المصري في مجالات البحث والاستكشاف والبتروكيماويات وكذلك الترويج للشركات المصرية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية للبترول والغاز مثل بتروجت وانبي والتي تعمل علي تنمية اعمالها في الاسواق الخارجية والدول العربية علي وجه الخصوص بعد تسجيلها للعديد من النجاحات هناك على مدار السنوات الاخيرة.