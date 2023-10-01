البترول: انخفاض أسعار النفط العالمية 1%

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية عن انخفاض أسعار البترول نحو 1%، بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وعمليات جني الأرباح من جانب المستثمرين بسبب اقتراب العقود الآجلة للخام من 100 دولار للبرميل، في ضوء ارتفاعها بنسبة 30% خلال الربع الثالث من هذا العام، متأثرة بالضغط الناتج عن تخفيضات إنتاج أوبك+ على إمدادات الخام العالمية.

وكشف بيان الوزارة عن تحقيق خام أوبك 97.48 دولار، فيما سجل خام غرب تكساس 90.79 دولار، وحقق خام برنت 92.20 دولار

البترول: انخفاض أسعار النفط 1%

فيما تتزعم موسكو وقف تصدير زيت الديزل خلال الفترة المقبلة، بهدف تخفيض أسعاره محليًا، بينما ارتفعت فروق الأسعار الزمنية الرئيسية ارتفاعًا صاروخيًا وسط مخاوف تتعلق بمدى توافر الإمدادات الأمريكية.

وفي نفس الوقت، انخفضت علاوة أسعار البنزين على أسعار الخام في الولايات المتحدة في إشارة محتملة إلى أن ارتفاع أسعار الخام بدأ يضغط على هوامش أرباح التكرير.

وفي سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعى من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج، بما أدى إلى تزايد مساهمته كمصدر أساسى للطاقة، وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.

وأشار الملا، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالى 2022 /2023، إلى أن المسئولية تجاه الوطن وأبنائه تتطلب تضافر الجهود والعمل على كل المحاور، لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن.

وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكانى والتوسع التنموى والصناعى تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، والتي تخدم بدورها أيضًا التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعى، وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة.