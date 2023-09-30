السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير البترول: ننتج مليونًا و730 ألف برميل مكافئ من الزيت والغاز يوميًا

الدكتور طارق الملا
الدكتور طارق الملا

أكد الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم العمل مع شركات عالمية عدة في قطاع البترول.

وأضاف خلال كلمته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،، أن هناك 49 مشروعًا كبيرًا للإنتاج بتكلفة 34 مليار دولار.

وأشار إلى أن الوزارة تنتج مليونًا و730 ألف برميل مكافئ من الزيت والغاز يوميًا، موضحًا أنه تم العمل على تنمية حقل ظهر بمعدلات قياسية عالمية.

وأكد أن الرئيس السيسي طالب شركة إيني بضغط فترة الإنتاج من 60 إلى 28 شهرًا بحقل ظهر.

قطاع البترول طارق الملا شركات عالمية

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