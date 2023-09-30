"الملا" يكشف حجم الاستثمارات فى قطاع البترول منذ يوليو 2014 حتى يونيو 2023

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،، إن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول التي قامت بها الدولة لمواجهة تحديات قطاع البترول قبل 2014، أسفرت عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.

أهم إنجازات قطاع البترول في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023

واستعرض المهندس طارق الملا، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، والمذاع عبر فضائية extra news، أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول، قائلًا: "إن حجم الاستثمارات بلغت 1 تريليون و200 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2023م، ومشروعات تم تنفيذها بـ860 مليار جنيه، ومشروعات جارٍ تنفيذها بـ340 مليار جنيه.