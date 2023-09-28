الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا": السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة من الغاز

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا،

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة من الغاز الطبيعي؛ من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج، ما أدى إلى تزايد مساهمته كمصدر أساسي للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.

الجمعية العامة لـ إيجاس لاعتماد نتائج الأعمال

وأشار "الملا"، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2022 - 2023، إلى أن المسئولية تجاه الوطن وأبنائه، تتطلب تضافر الجهود والعمل على كافة المحاور لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن.

وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة الاهتمام الكامل؛ من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، والتي تخدم بدورها أيضًا التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعي، وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة.

وأكد أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة وترشيد الاستهلاك منها، ورفع الوعي بذلك؛ من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها، وبما يؤدي إلى خفض الانبعاثات وفقًا لاستراتيجية الدولة والتزاماتها في هذا الصدد.

ولفت إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعي تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية، من جغرافية مصر وموقعها الذي يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك.

من جهته؛ كشف مجدي جلال، رئيس الشركة، عن أنه في مجال سلامة العمليات، تم استحداث هيكل تنظيمي في إيجاس والشركات التابعة للبدء في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لسلامة العمليات، كما تم وضع خطة متابعة تطبيق سلامة العمليات في جميع الشركات التابعة.

طارق الملا وزير البترول ايجاس كفاءة استخدام الطاقة ترشيد الاستهلاك اعتماد نتائج اعمال الشركة للعام المالى الماضي الطاقة

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