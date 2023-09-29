الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع وتوقعات بمزيد من الصعود

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال نهاية تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة، مقارنة بتداولات أمس الخميس، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام خلال تداولات بداية الأسبوع.

ارتفاع أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

ويأتي ارتفاع أسعار النفط والذي وصل إلى نحو 3% بسبب شح الامتدادات النفطية للخام الأمريكي بالإضافة إلى توقعات المستثمرين بزيادة الطلب على الوقود في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي بالصين.

توقعات بصعود النفط الخام إلى 150 دولارًا للبرميل فى 2026

العقود الآجلة لخام برنت

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” لشهر نوفمبر 2023، بنسبة 3% على أساس أسبوعي، حيث سجلت 95.31 دولارًا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة أكثر من 2% على أساس أسبوعي مسجلًا 90.79 دولارًا للبرميل.

دعم الأسعار:

تلقت أسعار النفط دعمًا من تراجع مخزون النفط في كوشينج بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022، مما أثر إيجابًا على سعر النفط.

التوقعات المستقبلية:

كما أنه من المتوقع أن يشهد الطلب على الوقود في الصين زيادة خلال عطلة الأسبوع الذهبي، وهو ما يسهم في دفع أسعار النفط للأعلى، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعقد أعضاء منظمة "أوبك بلس" اجتماعًا يوم 4 أكتوبر 2023، ويعتقد أن هذا الاجتماع قد يكون فرصة لإجراء تحديثات رئيسية في الأسواق النفطية، بما في ذلك النقاش حول زيادة خفض الإنتاج التطوعي.

ومع استمرار تأثير أسعار النفط المرتفعة على الاقتصاد العالمي، يبقى التركيز على استراتيجية الإنتاج في المملكة العربية السعودية أمرًا حيويًا، أي تغيير في هذه الاستراتيجية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على اتجاهات تسعير النفط العالمية واستقرار السوق، تبقى أسواق النفط على موعد مع تحولات مهمة في الأشهر المقبلة، وسيكون لدينا فرصة لمتابعة تلك التطورات بعناية.

اسعار النفط الاسبوع ارتفاع أسعار النفط العالمية برنت خام النفط الأمريكي

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ارتفاع أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع وتوقعات بمزيد من الصعود

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