مع تزايد الطلب الصينى.. ارتفاع تاريخى فى أسعار النفط الخام

شهدت أسواق النفط تذبذبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء المسائية، حيث شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق بنسبة تجاوزت 3%، وأثر هذا الارتفاع بشكل كبير على سوق النفط العالمية، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عام.

ارتفاع اسعار النفط الخام

وتأتي الزيادة في الأسعار نتيجة تعافي الطلب الصيني على النفط الخام في الفترة الأخيرة، وهذا جاء بفضل التصريحات الإيجابية التي أطلقها بنك الصين الشعبي بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد.

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعات ملموسة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» بنسبة 3.15%، ما يعادل 3 دولارات للبرميل، ليصل سعر البرميل إلى 96.64 دولار.

كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4%، ما يعادل 3.5 دولار، ليصل سعر البرميل إلى 93.82 دولار.

بيانات مخزون النفط الأمريكي

على الجانب الآخر، سجلت بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام ارتفاعًا بحوالي 2 مليون برميل، وهو ما جاء على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض متوقع بنحو مليون برميل.

إدارة الطاقة الأمريكية

كما أظهرت بيانات إدارة الطاقة الأمريكية ارتفاعًا في مخزونات النفط بمقدار 2.170 مليون برميل، في حين توقع الخبراء انخفاضًا بحدود 1.320 مليون برميل، وذلك بعد انخفاض سجله الأسبوع السابق بحوالي 2.135 مليون برميل.

التأثير على الاقتصاد:

يعتبر ارتفاع أسعار النفط الخام أمرًا قلقًا للاقتصاد العالمي، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يمكن أن يسبب إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

تأثير الصين:

جدير بالذكر أن تصاعد أسعار النفط جاء بفضل دعم بنك الصين الشعبي للنمو الاقتصادي للصين، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر مستورد وداعم لخام النفط عالميًا، هذا الدعم المستمر من قبل بنك الصين الشعبي قد أعطى دفعة قوية للأسواق، مما زاد من تفاؤل المستثمرين بإمكانية تعافي الطلب الصيني على النفط الخام في المستقبل القريب.

الطلب العالمي على النفط

كما أن ارتفاع أسعار النفط الخام يظل محور اهتمام الأسواق العالمية، وتبقى توقعات الاقتصاد الصيني وتأثيرها على الطلب العالمي على النفط هي عوامل مهمة تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الأسعار وتوجهات الاستثمار في الفترة القادمة.