تفاصيل بيان "أوبك" ردًا على وكالة الطاقة الدولية بشأن أسواق النفط

أكد هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» اليوم الخميس، على أهمية دور مجموعة «أوبك+» في استقرار أسواق النفط مقارنة بأسواق الطاقة التي شهدت تقلبات كثيرة.

وكالة الطاقة الدولية تنتقد سياسة أوبك

جاء ذلك في بيان للأمين العام للأوبك، ردًا على التعليقات الأخيرة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي انتقدت فيها منظمة «أوبك».

وقال الغيص: "إذا كان أي شيء سيؤدي إلى تقلبات مستقبلية فهذا مصدره الدعوات المتكررة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في قطاع النفط.

كما أوضح الأمين العام لـ«أوبك» فى بيانه: «أن جميع التوقعات المستندة إلى بيانات اقتصادية تشير إلى ضرورة توفير المزيد من هذه السلعة الثمينة لتغذية النمو االقتصادي العالمي الازدهار في العقود القادمة وخاصة في البلدان النامية».

وشدد على ضرورة توخي وكالة الطاقة الدولية الحذر بشأن مسألة تقويض استثمارات صناعة النفط التي تروج لها، مشيراً إلى أن وكالة الطاقة الدولية تدرك جيدًا أن هناك عوامل متضاربة تؤثر على الأسواق.

كما أشار الغيص إلى بعض تلك العوامل التى آثرت على أسواق النفط من بينها الآثار الجانبية لجائحة فيروس (كورونا) والسياسات النقدية وحركات الأسهم، موضحاً أن تحميل القطاع النفطي وحده مسؤولية التضخم خطأ من الناحية الفنية حيث ان هناك العديد من العوامل الأخرى التي تسببت في ذلك.