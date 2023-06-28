تذبذب الأسعار.. أبرز العوامل المؤثرة على أسواق النفط العالمية

يتأثر سوق النفط بعدة عوامل تؤثر على العرض والطلب على النفط في السوق العالمية، وتشمل العرض والطلب، الأحداث الجيوسياسية، الاضطرابات في المناطق المنتجة للنفط، التطورات الاقتصادية العالمية، وتغيرات العملات.

ينشر «الدستور» أبرز العوامل المؤثرة على أسواق النفط العالمية:

العرض والطلب:

يتأثر سعر النفط بتوازن العرض والطلب في السوق، عندما يزيد الطلب على النفط ويتجاوز العرض المتاح، فإن الأسعار ترتفع، وعلى العكس، عندما يزيد العرض ويتجاوز الطلب، فإن الأسعار تنخفض.

الأحداث السياسية والاقتصادية:

الأحداث الجيوسياسية والسياسية والاقتصادية العالمية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط، على سبيل المثال، الصراعات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية للنفط أو الاضطرابات السياسية في الدول المنتجة يمكن أن تعطل إمدادات النفط وتؤدي إلى زيادة الأسعار، مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

سياسات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك):

أوبك هي منظمة تجمع بين بعض الدول المنتجة للنفط. قرارات أوبك بشأن مستوى الإنتاج يمكن أن تؤثر على أسعار النفط، عندما تخفض أوبك إنتاجها، يمكن أن ترتفع الأسعار.

الأحداث الطبيعية:

الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير أو الزلازل أو الفيضانات يمكن أن تؤثر على إنتاج ونقل النفط وبالتالي تؤدي إلى تذبذب في الأسعار.

تطورات التكنولوجيا البديلة:

التطورات في مجال التكنولوجيا البديلة والمستدامة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياح تأثر على الطلب على النفط. تزايد استخدام هذه التقنيات قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وبالتالي تراجع الأسعار.

سوق العملات العالمية:

تأثير تغيرات سوق العملات العالمية يمكن أن يؤثر على قوة العملة في دولة ما ويؤثر على أسعار النفط المقومة بتلك العملة.

تذبذب أسعار النفط يعتبر طبيعيًا ومتقلبًا، وهو يعكس تفاعل العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية، لذلك، يجب متابعة الأخبار والتحليلات الاقتصادية والسياسية لفهم التغيرات والتوقعات المتعلقة بأسعار النفط.