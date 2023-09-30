السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير البترول يكشف أهمية توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان والسعودية

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان والمملكة العربية السعودية كان له دور في تمكننا من الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وحتى نهايات المناطق الاقتصادية الخاصة بنا.

استصدار 120 اتفاقية بتصديق الرئيس السيسي

وأضاف المهندس طارق الملا، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"  بحضور الرئيس السيسي، والمذاع عبر فضائية extra news، أن مشروع حقل ظهر كان من الممكن أن يُكتشف، لكننا لم نكن نستطيع أن ننميه إلا من خلال اتفاقيات مع قبرص.

 

ولفت إلى أن هذه المزايدات والاتفاقيات انتهت بتوقيع واستصدار 120 اتفاقية بقوانين بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشركاء العالميين، وكانت هذه الاتفاقيات ملزمة لهم بإنفاق حد أدنى من الاستثمار 22 مليار دولار، وحد أدنى فني لحفر 452 بئرًا استكشافية مع منح توقيع 1.3 مليار دولار.

مؤتمر حكاية وطن المهندس طارق الملا توقيع اتفاقيات اتفاقيات ترسيم الحدود ​ترسيم الحدود البحرية مشروع ظهر

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