الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2023 petrotrade

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

يتساءل عدد كبير من أصحاب عدادات الغاز المنزلي عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لسدادها هروبا من قطع الخدمة في حالة التخلف عن الدفع في الوقت الذي حددته شركة بتروتريد للخدمات البترولية للغاز الطبيعي للدفع.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2023

منذ أول أيام شهر أكتوبر زاد البحث عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري لسداد الفواتير قبل المواعيد المحدد من قبل شركة petrotrade للخدمات البترولية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال بيانات صاحب العداد ومكان تركيبه بدقة و بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع شركة petrotrade للخدمات البترولية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.
  • إدخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بدقة.
  • تحديد مكان تركيب عداد الغاز المستعلم عن فاتورته.
  • تسجيل أرقام العداد المكونة من 10 أرقام في الخانات الصحيحة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور قيمة المبلغ المراد سداده.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر والاستعلام عن فاتورة الاستهلاك

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهري سبتمبر أكتوبر 2023 وطرق السداد المتاحة

الأرقام الساخنة لشركة petrotrade لخدمة العملاء 

خصصت شركة بتروتريد petrotrade للخدمات البترولية الغاز الطبيعي أرقام ساخنة للرد على استفسارات العملاء من كافة محافظات الجمهورية سواء لمعرفة إجمالي قيمة الفاتورة أو الخدمات الطارئة للإصلاح والصيانة وذلك من خلال الأرقام التالية 5727 أو 122 من أى هاتف محمول أو عبر 09000727 من أى خط أرضي.

ويتم الرد على استفسارات المواطنين مجموعة مميزة من الموظفين المدربين على إزالة كافة العقبات أمام أصحاب الاستفسارات من عملاء شركة بتروتريد petrotrade للخدمات البترولية الغاز الطبيعي في جميع محافظات الجمهورية.

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رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر والاستعلام عن فاتورة الاستهلاك

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طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وتسديد الفاتورة الشهرية

مواعيد الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي من خلال الموقع الرسمي شركة بتروتريد petrotrade للخدمات البترولية وذلك خلال الفترة من يوم 1 - 20 من كل شهر فيما يتم تسديد الفواتير الشهرية من خلال الوسائل المعتمدة خلال الفترة من يوم 5 - 30 من كل شهر وفقا للمواعيد التي تم تحديدها رسميا.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 

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