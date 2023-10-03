الملا يبحث موقف الاستثمارات الألمانية فى إنتاج الغاز الطبيعى بمنطقة الدلتا

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، جلسة مباحثات مع دون سامرز، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فنترسال ديا الألمانية، بحضور المهندس سامح صبري، نائب أول الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة الألمانية في مصر، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات.

وخلال اللقاء، اطلع الوزير على موقف الشركة الألمانية في إنتاج الغاز الطبيعي، والذي تستثمر فيه الشركة كمشغل رئيسي في منطقتي دسوق وشرق دمنهور بالدلتا، كما تم استعراض خطط الشركة لتنمية موارد الغاز الطبيعي وزيادة إنتاجيتها في مناطق الامتياز، بالإضافة إلى شراكتها مع بريتش بتروليوم البريطانية في مناطق الامتياز بالبحر المتوسط.

الملا يبحث موقف الاستثمارات الألمانية في إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة الدلتا

كما تم بحث تقدم التعاون بين الجانبين في إطار الاتفاق بين الشركة الألمانية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لخفض الانبعاثات بمشروع حقل دسوق، حيث تم مؤخرًا الوصول الى صفر انبعاثات فيما يتعلق بغازات الشعلة، وجار العمل لتحقيق خطط خفض الانبعاثات في باقي العمليات التشغيلية في إطار التزام الجانبين بتحقيق الاستدامة وتطبيق حلول خفض الانبعاثات، والتي تمتلك فيها الشركة الألمانية التكنولوجيا والخبرات المتقدمة.