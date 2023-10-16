الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

صدرت الآن.. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2023 وطرق الدفع

فاتورة التليفون الأرضى
فاتورة التليفون الأرضى

يتسأل المصريون عبر محرك البحث جوجل عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية الاستعلام عنها لشهر أكتوبر 2023، وهذا السؤال أجابته، بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة قيمة فاتورة الإنترنت الأرضي في موعدها، قبل فرض الغرامات أو قطع الحرارة عن الهواتف الأرضي الأمر الذي يترتب عليه قطع الإنترنت المنزلي.

 فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي.. ووسائل الدفع المعتمدة

تجنب غرامة فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023 بهذه الطريقة

وتخوفًا من فرض غرامة التأخير أو قطع الانترنت عن المشتركين يُكثف البحث حاليًا عن طرق السداد والدفع عن شهر أكتوبر 2023 وأخر موعد، وفي التقرير التالي يقدم “الدستور” بعض المعلومات الأخرى ذات الصلة، التي ستساعدك على معرفة قيمة الفاتورة وكيفية سدادها.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023

يوفر موقع شركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عن فاتورات التليفون الأرضي للمواطنين عن شهر أكتوبر ويمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع سلسلة بسيطة من الخطوا وهي كل التالي 

  1. زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من هنـــــــــا.
  2. البحث عن خيار "استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي"
  3. . وبعد ذلك، يتم توجيهك إلى صفحة جديدة لإدخال بياناتك
  4. إدخال رقم التليفون الأرضي الخاص بك في الحقل المخصص لذلك
  5. ومن ثم، تنقر على زر "استعلام" أو "تأكيد" للمتابعة.
  6. وبعد ذلك، ستظهر لك معلومات فاتورتك الحالية، مثل المبلغ المستحق وتفاصيل الاستخدام.
  7. إذا رغبت في ذلك، يمكنك طباعة الفاتورة أو الاحتفاظ بنسخة إلكترونية منها.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 

وأتاحت الشركة المصرية للاتصلات عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي تيسيرًا على المواطنين وضمان عدم التزاحم على السنترالات في مختلف المحافظات والمدن فوفرت عدة طرق لدفع فاتورات التليفون الأرضي بسهولة ويسر وهي كالأتي: 

فمن الممكن استخدام خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة، مثل البطاقات الائتمانية أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، لتسديد فاتورتك عبر الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات أو تطبيقات الهواتف المحمولة المرتبطة بها.

 كما يمكنك زيارة أحد فروع البنوك المختلفة في مصر، أو استخدام خدمات التحويل البنكي عبر الإنترنت، أو حتى زيارة أحد مكاتب شركة المصرية للاتصالات لتسديد فاتورتك بشكل مباشر.

أخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

يتاح للمستخدمين  دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023، اعتبارًا من السبت الموافق 15 أكتوبر 2023، عبر موقع شركة WE الإلكتروني، وذلك بعد صدور الفاتورة وإتاحة الاستعلام عن قيمتها، مع فترة سماح شهر، حيث تبدأ  الشركة المصرية للاتصالات في تفعيل نظام الاستقبال فقط للعملاء غير المسددين للفاتورة، اعتبارًا15 نوفمبر 2023.

ويحرم مشتركو WE غير المسددين لفاتورة أكتوبر من الاستقبال أيضًا، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2023.

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