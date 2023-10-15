طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

ترتفع معدلات البحث عن طرق استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون شهر أكتوبر 2023 حتى لا يتعرض المواطنون لدفع غرامة التأخير في حالة عدم دفع الفاتورة في الفترة الزمنية التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات.

طرق استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون 2023

في هذا التقرير يمكن معرفة طرق استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون والفترة الزمنية المتاحة للدفع وفي حالة التأخر عن الدفع قيمة الغرامة كيف يتم حسابها.

يمكن من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون من خلال رابطها المباشر الموجود هنا

https://billing.te.eg/ar-EG

كتابة كود المنطقة التابع لها وفق محافظتك

كتابة رقم التليفون

الضغط على كلمة عرض الفواتير لمعرفة الفاتورة وتسديدها

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال التحدث مع خدمة العملاء من تليفونك الارضي على الرقم 19777 الاستعلام عن الفاتورة.

غرامة التأخر عن دفع فاتورة أكتوبر 2023

في حالة التأخر عن دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2023 خلال المهلة التي منحتها الشركة المصرية للاتصالات لك ولمدة شهرين متتالين أو ثلاثة أشهر يتم فرض غرامة تأخير 1.5 % من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات، وفي حالة الاستمرار في التأخر عن هذه المدة بل ويصل التأخير إلى 4 أشهر يتم فرض نفس قيمة الغرامة ولكن يتم قطع الحرارة عن هاتفك الأرضي ولا يعود إلا بعد دفع الفاتورة.

أما إذا تأخر في دفع الفاتورة حتى 7 أشهر يتم سحب الخط الارضي منك لذلك يجب تسديد فاتورة التليفون الأرضي في المهلة التي حددتها الشركة المصرية للاتصالات أو قبل.

ويمكن تسديد الفاتورة من خلال سنترالات الشركة المصرية للاتصالات الموجودة في محافظات الجمهورية، أو من خلال الانترنت عن طريق الموقع الالكتروني الذي قمت بالاستعلام عن الفاتورة منه.

كما يمكن دفع الفاتورة من خلال منافذ الدفع الإلكتروني الموجودة في مختلف المحافظات، أو عن طريق الحساب البنكي الخاص بك.