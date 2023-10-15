الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تجنب غرامة فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023 بهذه الطريقة

التليفون الارضي
التليفون الارضي

يبحث الكثير من المواطنين عن الإجراءات المتبعة لـ تجنب غرامة فاتوره التليفون الارضي شهر اكتوبر 2023 والتي صدرت في وقت سابق وتم إرسال رسائل نصية بها إلى المواطنين المتعاقدين مع المصرية للاتصالات. 

كيفية تجنب غرامة فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023

 

نجيب في هذا التقرير على السؤال المتداول بحثه على الانترنت عن كيفية تجنب غرامة فاتوره التليفون الارضي شهر اكتوبر 2023. 

ترسل الشركة المصرية للاتصالات رسائل إلى المواطنين المتعاقدين معاها لتذكيرهم بدفع قيمة الفاتورة المستحقة وتمنحهم فترة زمنية للسداد خلالها وبعد مرور هذه المدة تحتسب غرامة تأخير عن الدفع. 

وإذا تأخر الشخص المتعاقد عن المهلة المحددة  لدفع الفاتورة لشهرين أو ثلاثة أشهر  يتم وضع غرامة عن كل شهر تأخير يتم حسابها بقيمة  1.5 % من الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات.

 وإذا تأخر المتعاقد عن دفع الفاتورة لأربعة أشهر من التاريخ الذي حددته الشركة  يتم حساب  غرامة عن كل شهر تأخير بنفس القيمة السابق ذكرها  ويتم قطع الحرارة عن التليفون إلى أن يتم دفع الفاتورة. 

وإذا توقف الشخص المتعاقد عن الدفع لسبع أشهر تقوم الشركة المصرية للاتصالات بسحب خط التليفون.

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الإحصاء يكشف: 8 سلع قادت فاتورة الاستيراد لأكبر تراجع خلال شهر بنسبة 17.3%

دفع فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023 

يسرت الشركة المصرية للاتصالات على المواطنين إجراءات دفع فاتورة التليفون للخط الأرضي التي يمكن الاستعلام عنها أولا من هنا 

https://billing.te.eg/ar-EG

كتابة كود المنطقة ثم رقم التليفون والضغط على أظهر الفواتير 

بعد معرفة قيمة فاتوره الخط الارضي يمكن دفعها من خلال عدة طرق نذكرها كالتالي

  • مراكز خدمة عملاء Telecom Egypt
  • من خلال الموقع الإلكتروني الذي قمت من خلاله بالاستعلام عن الفاتورة ويكون الدفع عن طريق بطاقة الائتمان
  • من خلال منافذ مصاري
  • سنترالات الشركة  المصرية للاتصالات المنتشرة على مستوى الجمهورية
  • مكاتب التلغراف
  • خدمة الدفع من خلال سداد
  • خدمة الدفع من خلال أمان
  • خدمة الدفع من خلال Bee
  • عن طريق مركز  خدماتى الموجود بمختلف مناطق القاهرة الكبرى والصعيد
  • مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية
  • أو يمكن خصم قيمة الفاتورة من  حسابك البنكي.

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