الإحصاء يكشف: 8 سلع قادت فاتورة الاستيراد لأكبر تراجع خلال شهر بنسبة 17.3%

قادت العديد من السلع فاتورة الاستيراد للهبوط إلى أدنى مستوياتها شهريًا لتسجل 6.03 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 7.29 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض نسبته 17.3%، حسبما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

واردات اللدائن الأكثر تراجعًا

فى مقدمة تلك السلع، جاءت واردات لدائن بأشكالها الأولية - المواد البلاستيكية - إلى حدود 246.2 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 444.2 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 44.6%.

وانخفضت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب والتى انكمشت إلى 320.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 370.5 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 13.5%، كما انخفضت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية إلى 206.9 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 291.3 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 29%.

هبوط واردات البترول الخام

خفضت مصر أيضًا وارداتها من البترول الخام إلى 161.9 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 212 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2022 بنسبة انخفاض 23.6%، كذلك انخفضت واردات ذرة انخفاضًا إلى 174.2 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 بنسبة انخفاض قدرها 24.8%.

بلغت قيمة الواردات من فول الصويا 169.8 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 203.7 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 16.6%، وبلغت قيمة الواردات من خامات الحديد ومركزاتها 116.5 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 163.1 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.5%.