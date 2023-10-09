الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء يكشف: 8 سلع قادت فاتورة الاستيراد لأكبر تراجع خلال شهر بنسبة 17.3%

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

قادت العديد من السلع فاتورة الاستيراد للهبوط إلى أدنى مستوياتها شهريًا لتسجل 6.03 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 7.29 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض نسبته 17.3%، حسبما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

واردات اللدائن الأكثر تراجعًا 

فى مقدمة تلك السلع، جاءت واردات لدائن بأشكالها الأولية - المواد البلاستيكية - إلى حدود 246.2 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 444.2 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 44.6%.

"الإحصاء": 23.2% انخفاضًا فى عجز الميزان التجارى خلال يوليو 2023

وانخفضت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب والتى انكمشت إلى 320.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 370.5 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 13.5%، كما انخفضت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية إلى 206.9 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 291.3 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 29%.

 

هبوط واردات البترول الخام 

خفضت مصر أيضًا وارداتها من البترول الخام إلى 161.9 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 212 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2022 بنسبة انخفاض 23.6%، كذلك انخفضت واردات ذرة انخفاضًا إلى 174.2 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023  بنسبة انخفاض قدرها 24.8%.

txt

الإحصاء: 143.1 مليار دولار قيمة صادرات مصر من الصناعة خلال الـ10 سنوات الماضية

بلغت قيمة الواردات من فول الصويا 169.8 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 203.7 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 16.6%، وبلغت قيمة الواردات من خامات الحديد ومركزاتها 116.5 مليون دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 163.1 مليون دولار خلال شهر يوليو 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.5%.

الاحصاء جهاز الإحصاء واردات مصر قيمة الواردات البترول الخام

الأكثر قراءة

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

مصادر مصرية رفيعة المستوى تحذر من دفع الفلسطينيين العزّل للنزوح تجاه الحدود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان

المُعضلة.. ما الخيارات أمام إسرائيل لتحرير الرهائن المُحتجزين فى غزة؟

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية