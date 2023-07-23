رابط استعلام فاتورة الأرضي شهر يوليو 2023.. تفاصيل

ترتفع معدلات البحث عن رابط استعلام فاتورة الأرضي شهر يوليو 2023 لدفع فاتورة الشهر الجديد وآخر موعد لدفعها بالطرق الميسرة من الشركة المصرية للاتصالات.



رابط استعلام فاتورة الارضي شهر يوليو 2023



في التقرير التالي نعرض خطوات ورابط استعلام فاتورة الأرضي شهر يوليو 2023 وأنظمة باقات التليفون الأرضي المسبقة الدفع الجديدة.



يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 وفق النظام القديم من خلال رابط الشركة المصرية للاتصالات الموجود هنا

https://billing.te.eg/ar-EG



بعد تسجيل كود المنطقة

يتم كتابة رقم التليفون الأرضي

الضغط على أيقونة أظهر الفواتير

وبذلك تظهر الفواتير المستحقة ويتم دفعها عن طريق الدفع الإلكتروني باتباع خطوات الدفع أو من خلال منافذ الدفع منها فوري وغيرها أو التوجه للفروع الشركة المصرية المنتشرة في محافظات مصر لدفع الفاتورة.



آخر موعد لدفع فاتورة شهر يوليو 2023

مع العلم أن آخر موعد لدفع فاتورة شهر يوليو هو 14 أغسطس 2023 ومن يوم 15 يتم تحويل عدم مسددي الفاتورة إلى الاستقبال فقط.

وفي حالة عدم الدفع حتى ١٥ سبتمبر يتم منع استقبال المكالمات أيضا لحين تسديد الفاتورة.



تحويل خطوط الهاتف الأرضي إلى نظام الدفع المسبق



كانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت في وقت سابق عن تحويل خطوط الشبكة الأرضية إلى العمل وفق نظام الدفع المسبق بدلا من الفاتورة التقليدية الربع سنوية إجباريًا وليس اختياريا، وبالفعل حوَّلت الشركة 2 مليون مشترك في التليفون الأرضي، من بين بين 11 مليون عميل، وسيتم تحويل باقي العملاء بشكل تدريجي على مدار الفترة القادمة.









يقوم نظام الدفع المسبق لفاتورة الخط الأرضي على شحن رصيد الخط بشكل مسبق قبل الاستخدام ومتابعة الاستهلاك.

ويمكن الاستعلام عن الرصيد ويتلقى العميل تنبيهات بقرب انتهاء الرصيد، وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل.

مع العلم أنه في حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.



طرق شحن رصيد الهاتف الأرضي مسبق الدفع



يمكن شحن رصيد الهاتف الأرضي من خلال البطاقة البنكية عن طريق تطبيق My WE www.te.eg/App أو الموقع الإلكتروني https://my.te.eg.

كما يمكن شحنه من خلال جميع فروع WE

ومن خلال منافذ الدفع الإلكتروني (فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي.



مع العلم أنه تتم المحاسبة على ضريبة القيمة المضافة 14% عند الشحن.

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