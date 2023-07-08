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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن باقة التليفون الأرضي الجديدة 2023- 2024

باقة التليفون الأرضي
باقة التليفون الأرضي

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الماضية على محرك البحث الشهير جوجل عبر الانترنت عن كل ما تريد معرفته عن باقة التليفون الأرضي الجديدة.

اتخذته الشركة المصرية للاتصالات.. نظام التليفون الأرضي الجديد وأسعار الباقات

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم.. تبدأ السبت المقبل

 باقة التليفون الأرضي الجديدة 2023

قامت الشركة المصرية للاتصالات we بتحويل بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وهو نظام محاسبة للعملاء يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك و الاستعلام عن الرصيد المتبقي.

وفي هذا التقرير ينشر الدستور كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن كل ما تريد معرفته عن باقة التليفون الأرضي الجديدة.


نظام التليفون الأرضي الجديد واسعار الباقات 2023

حيث يعد نظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة يمكن لعملاء الخط الأرضي من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن قيمة الرصيد المتبقي وتذكير العملاء بقرب انتهاء الباقة.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بإرسال رسائل نصية  على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يستطيع العميل إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن الرصيد.


أسعار باقات التليفون الأرضي مسبق الدفع 2023

- الباقة الأولى المقدمة من المصرية للاتصالات باشتراك شهري قيمته 20 جنيها غير شامل الضريبة، وهي الباقة الأساسية لخطوط التليفون الأرضي الأرضي ويتم شحن (60 جنيها كل 3 أشهر بخلاف الضريبة)، وتمنح هذه الباقة المستخدمين 120 دقيقة أرضي أو شبكة we، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم المتصل.

- الباقة الثانية المقدمة من المصرية للاتصالات باشتراك شهري قيمته 35 جنيها شهريًا بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي تمنح المستخدمين 2500 دقيقة أرضي وشبكة we، بالإضافة إلى 1000 دقيقة لجميع المحافظات، كما تشمل خدمة إظهار رقم المتصل.

- الباقة الثالثة المقدمة من المصرية للاتصالات باشتراك شهري قيمته 65 جنيها شهريا بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي تمنح المستخدمين دقائق غير محدودة لـ الخط الأرضي وشبكة we، و250 دقيقة للشبكات الأخرى، بالإضافة إلى خدمات تحويل المكالمات، وإظهار رقم المتصل.


خطوات شحن باقات التليفون الأرضي 2023


- الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE .


موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

من المقرر أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو بداية من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، على أن يتم إتاحتها للسداد لمدة شهر بدون أي غرامة تأخير والتي تنتهي يوم الإثنين 15 أغسطس المقبل.

تبدأ الشركة بعدها في تحويل خط العميل إلى وضع الاستقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدني أو 1.5 % كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتى يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

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