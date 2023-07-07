اتخذته الشركة المصرية للاتصالات.. نظام التليفون الأرضي الجديد وأسعار الباقات

نظام التليفون الأرضي الجديد وأسعار الباقات من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل".

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أتخذت الشركة المصرية للاتصالات عدة إجرءات جديدة بخصوص تحويل عدد من العملاء الخاصين بالتليفون الأرضي إلى ما يسمى بـ"نظام الدفع المسبق" (باقات الخط الأرضي).

مميزات نظام الدفع المسبق "باقات الخط الأرضي"

هناك عدة مميزات لنظام باقات خط التليفون الأرضي وهي كالتالي:

- يمكنك من خلاله شحن الرصيد قبل استخدام الخدمة.

- يمكنك من خلال هذا النظام الجديد متابعة الاستهلاك ومراقبة استهلاكك للخدمة وتحكمك في قيمة المكالمات.

- يمكنك من خلاله الاستعلام عن قيمة الرصيد.

- يزود العميل بالمعلومات عند اتخاذ أي إجراء على خط التليفون الأرضي من خلال إرسال رسالة نصية.

أسعار باقات التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات

- الباقة الأولى للتليفون الأرضي:

اشتراكها الشهري هو 20 جنيهًا بدون إضافة الضريبة الـ14%، وهي الباقة الأساسية لخطوط التليفون الأرضي ويمكن شحن (60 جنيهًا كل 3 أشهر+ الضريبة الـ14%)، وتمنح هذه الباقة العملاء 120 دقيقة للهواتف الأرضي أو شبكة WE، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم المتصل.

- الباقة الثانية للتليفون الأرضي:

الاشتراك الشهرى لها هو 35 جنيهًا بدون إضافة الضريبة، ويمكن شحن (105 جنيهات كل 3 أشهر+ الضريبة الـ14%) والتي تمنح 2500 دقيقة أرضي وشبكة WE، بالإضافة إلى 1000 دقيقة لجميع المحافظات.

- الباقة الثالثة للتليفون الأرضي:

الاشتراك الشهرى لها هو 65 جنيهًا شهريًا بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة، ويمكن شحن (195 جنيهًا كل 3 أشهر+ الضريبة الـ14%) والتي تمنح دقائق غير محدودة لـ “الخط الأرضي” وشبكة WE، و250 دقيقة للشبكات الأخرى.

خطوات شحن باقات التليفون الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لشحن الرصيد الأرضي وهي كالتالي:

- تطبيق My WE.

- الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فوري، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

تعرف على طرق طلب الاشتراك على باقات الخط أرضي:

يمكنك الاشتراك في باقات الخط الأرضي من خلال:

- جميع فروع WE.

- خدمة العملاء 111.

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