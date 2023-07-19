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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2023

التليفون الارضي
التليفون الارضي

زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023، قبل الغرامة.

موعد سداد فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو ٢٠٢٣

يهتم كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال  مع منتصف شهر يوليو موعد إصدار الفاتورة عن رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023.


رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2023


ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2023
وطرق دفع الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023


أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو السبت الماضي 15 يوليو 2023 على أن يتم إتاحة سدادها لمدة شهر دون أي غرامة تأخير حتى يوم الإثنين 15 أغسطس.

تبدأ شركة وي بعدها لتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة ١٠ جنيهات كحد أدني أو ١.٥% كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتي يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة .


رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يوليو 2023


وفتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوي الجمهورية والبالغة ١٥٧١ سنترال من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي ١٢٠ مركز خدمة و١٥٠ نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني .


طرق دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

رابط الاستعلام عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.


طرق دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023


خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023 عبر المنافذ الآتية

- الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE .

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

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