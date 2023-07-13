تبدأ بعد غدٍ السبت.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، عن موعد إصدار فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023 والمقرر ان تقوم الشركة بإصدارها بعد غد السبت 15 يوليو.

موعد إصدار فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي كل ما تريد معرفته موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023، ورابط الاستعلام عن الفاتورة وكيفية سدادها.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو ٢٠٢٣

من المقرر إتاحة الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو بداية من بعد غدا السبت 15 يوليو 2023 على أن يتم إتاحة سدادها لمدة شهر دون أي غرامة تأخير حتي يوم الإثنين 15 أغسطس.

تبدأ الشركة بعدها لتحويل خط العميل إلى استقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدني أو 1.5 % كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد حتي يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي

وفتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوي الجمهورية والبالغة 1571 سنترال من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلي 120 مركز خدمة و150 نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبري للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني .

موعد اصدار فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2023

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

باقة التليفون الأرضي الجديدة 2023

قامت الشركة المصرية للاتصالات we بتحويل بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وهو نظام محاسبة للعملاء يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد المتبقي.

نظام التليفون الأرضي الجديد واسعار الباقات 2023

حيث يعد نظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة يمكن لعملاء الخط الأرضي من خلاله شحن الرصيد مقدما ومتابعة الاستهلاك و الاستعلام عن قيمة الرصيد المتبقي وتذكير العملاء بقرب انتهاء الباقة.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بإرسال رسائل نصية على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يستطيع العميل إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن الرصيد.

أسعار باقات التليفون الأرضي مسبق الدفع 2023

- الباقة الأولى المقدمة من المصرية للاتصالات باشتراك شهري قيمته 20 جنيها غير شامل الضريبة، وهي الباقة الأساسية لخطوط التليفون الأرضي الأرضي ويتم شحن (60 جنيها كل 3 أشهر بخلاف الضريبة)، وتمنح هذه الباقة المستخدمين 120 دقيقة أرضي أو شبكة we، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم المتصل.

- الباقة الثانية المقدمة من المصرية للاتصالات باشتراك شهري قيمته 35 جنيها شهريًا بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي تمنح المستخدمين 2500 دقيقة أرضي وشبكة we، بالإضافة إلى 1000 دقيقة لجميع المحافظات، كما تشمل خدمة إظهار رقم المتصل.

- الباقة الثالثة المقدمة من المصرية للاتصالات باشتراك شهري قيمته 65 جنيها شهريا بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي تمنح المستخدمين دقائق غير محدودة لـ الخط الأرضي وشبكة we، و250 دقيقة للشبكات الأخرى، بالإضافة إلى خدمات تحويل المكالمات، وإظهار رقم المتصل.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.