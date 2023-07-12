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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

يبحث الكثير من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة عبر جوجل عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو ٢٠٢٣.


ويرصد "الدستور" رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو ٢٠٢٣، في سياق السطور التالية.


فاتورة التليفون الأرضى

من المقرر أن يبدأ سداد فاتورة التليفون الأرضى لـ شهر يوليو الجارى يوم 15 يوليو الذى يوافق السبت القادم من عام ٢٠٢٣، كما أنه بداية من يوم 15 أغسطس 2023، تقوم المصرية للاتصالات بتحويل العملاء غير مسددي الفاتورة إلى نظام الاستقبال فقط.
أما في في 15 سبتمبر 2023، تمنع شركة وي العملاء غير المسددين لفاتورة التليفون الأرضى لـ شهر يوليو من نظام الاستقبال أيضًا.
يتيح موقع الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين الاستعلام فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2023، من خلال الدخول عبر رابط الشركة من الرابط التالي: (من هنا).

كما أنه يمكن للمستعلم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي فور صدورها من خلال الاتصال برقم التليفون الأرضي 19777 لمعرفة قيمة الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2023


فاتورة التليفون الأرضى يوليو 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة المصرية للإتصالات.
ثانيا يعمل المستعلم من خلال إدخال رقم تليفون العميل، للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لـ شهر يوليو لعام 2023.
للإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى، لا بد من إدخال كود المحافظة الخاص بها لكي يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي
وأخيرا يمكن للشخص المستعلم الضغط على «زر» الاستعلام على الرابط السابق الذي تم وضعه، وبالتالي يمكن  للمستعلم للإطلاع على فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو الجارى.

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