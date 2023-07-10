رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2023

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد.. يبحث العديد من الأفراد عن طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه، وتقدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الآن إمكانية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياة إلكترونيا بالاسم 2023

ونستعرض في السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة المياة إلكترونيا بالاسم:

1) الدخول إلى الموقع الرسمى لشركة المياه عبر هذا الرابط: https://www.hcww.com.eg/

2) تحديد المنطقة أو المحافظة التي ينتمي إليها العميل.

3) كتابة اسم صاحب العداد بشكل صحيح.

4) كتابة كل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

5) اضغط على كلمة «البحث عنها».

6) تظهر كل تفاصيل فاتورة العداد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد 2023

1) الدخول إلى الموقع الإلكترونى الخاص بشركة المياة والصرف الصحى التابع للمحافظة التي يعيش فيها العميل.

2) إدخال رقم العداد المدون على أي فاتورة سابقة في الخانة المخصصة والمكونة من 14 رقما.

3) الضغط على كلمة «ابحث»، لتظهر على الفور قراءة العداد.

ثالثا: خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125

ويمكنكم عبر الخطوات التالية الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق 125:

1) تنزيل تطبيق HCWW-125 من خلال متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

2) تسجيل الدخول إلى التطبيق.

3) اختر المحافظة والمنطقة التي تريد الاستعلام عنها.

4) اضغط على استعلام.

5) سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بك مع قيمة الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالطريقة التقليدية 2023



وفي سياق متصل، كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يمكن للمشترك الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر فبراير 2023، وذلك من خلال الذهاب إلى مقر مكتب شركة المياه في المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن الفاتورة، كما يمكن للمشترك دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه.

الأسعار الجديدة لفواتير استهلاك مياه الشرب

يذكر أن تم الإعلان عن بعض الأسعار الجديدة لفواتير استهلاك مياه الشرب من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الجديد، وفيما يلي تفاصيل هذه الأسعار الاستهلاكية الجديدة:

الشريحة الأولى لاستخدام المياه تبدأ من صفر متر وحتى 10 أمتار بقيمة 45 قرشاً للمتر وسابقاً 30 قرش للمتر.

الشريحة الثانية لاستخدام المياه تبدأ من 11 متراً وحتى 20 متراً بقيمة 120 قرش للمتر بدلاً من 70 قرش سابقا.

الشريحة الثالثة لاستخدام المياه من 21 متراً إلى 30 متراً يتم احتساب قيمتها من 165 وسابقاً 120 قرشاً.

الشريحة الرابعة لاستخدام المياه تبدأ من 31 متر وحتى 40 متر ويقدر قيمتها 200 قرش وسابقاً 155 قرش للمتر.

الشريحة الخامسة ويتم احتسابها لأكثر من 40 متر للاستخدام بقيمة 225 قرش للمتر.



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