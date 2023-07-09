الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023.. الرابط والخطوات

زاد البحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة منذ بداية شهر يوليو 2023 حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين في دفع الفواتير الشهرية لعدم الوقوع تحت طائلة الغرامات المالية للمتخلفين عن السداد في الأوقات التي تحددها الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي.

الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023

خصصت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة لخدمة المواطنين من أصحاب العدادات المنزلية والتجارية من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم إدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب العداد المتعاقد مع الشركة ومكان تركيب العداد بدقة.

يذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد ابتكرت تطبيق يتوافر على (جوجل بلاي) يمكن تحميله على الهواتف الذكية من خلاله الاستعلام عن فواتير الاستهلاك الشهرية بإدخال كافة البيانات اللازمة وبدقة وإتباع الخطوات والضغط على كلمة استعلام حيث يظهر إجمالي المبلغ المراد دفعه كقيمة الاستعلاك الشهري.

خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك المياه

خطوات إلكترونية بسيطة يمكن من خلالها معرفة قيمة المبلغ المراد سداده شهرية قيمة الاستهلاك، وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع الشركة القابضة لمياه الشرب من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك من القائمة الرئيسية للموقع.

تحديد محافظة اللإقامة.

تحديد مكان تركيب العداد بدقة (شقة، دور، عقار، شارع، منطقة، حي، محافظة).

تحديد شهر الاستهلاك.

إدخال قراءة العداد بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور أجمالي المبلغ المراد دفعه كقيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للعداد.

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طرق الدفع المعتمده للمياه يوليو 2023

اعتمدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدة طرق لدفع فواتير العداد المنزلية والتجارية لتخفيف الأعباء عن العملاء في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي :-

ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm.

مكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

شركات التحصيل الإكتروني مثل ( فوري، أمان، مصاري، ضامن، بيي، …).

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