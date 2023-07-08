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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز مدينة ناصر بأسيوط يُتابع تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب

خلال الجولة
خلال الجولة

تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة لمتابعة سير الأعمال طبقًا للجدول الزمني، مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال لضمان سرعة التشغيل.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان أن المشروع يتم تنفيذه ضمن مشروعات المرافق القومية الهامة لتنمية مدينة ناصر الجديدة، وتبلغ طاقة المحطة التصميمية لجميع المراحل ١٢٥ ألف م٣/ يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة ٣٤٠٠٠م٣/ يوم.

جولة تفقدية محطة تنقية مياه الشرب مدينة ناصر الجديدة مشروعات المرافق متابعة سير الاعمال غرب اسيوط

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