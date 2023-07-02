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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر يوليو 2023 والاستعلام عن الفاتورة

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

يتصدر البحث عن أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الكهرباء محرك البحث جوجل في الأيام الأخيرة، حيث يرغب مئات الآلاف من المستفيدين من خدمة توصيل الكهرباء في تسجيل القراءة والدفع في الموعد كي لا يوقع عليهم غرامة أو تنقطع عنهم خدمة تكاد تكون الأهم في حياتهم اليوم لا سيما في فصل الصيف لتشغيل التكييفات ووسائل التهوية المختلفة. 

 

أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الكهرباء شهر يوليو 2023

ومن المفترض أن تنتهي  خدمة تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يوليو 2023، يوم الاثنين المقبل حيث حددت الشركة الفترة بين 29 إلى يوم 3 في الشهر الجديد للتسجيل، كحد أقصى لإرسال قراءة العدادات التقليدية إلى الشركة، تمهيدا لإصدار الفاتورة الشهرية.

 

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية اليومية التي يقدمها الدستور للقراء على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يوليو 2023، على هذا النحو:

 

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر يوليو 2023 شركة جنوب القاهرة 

- تسجيل الدخول على شركة جنوب القاهرة من هنـــا، ثم اختر نوع الخدمة، والضغط على أيقونة قراءة العدادات.

 

- يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك، ثم اختيار متابعة، إدخال مجموعة البيانات المطلوبة، منها رقم العداد، والمنطقة، والعنوان بالضبط، وأخيرًا كتابة قراءة العداد الشهرية، الضغط على أيقونة تسجيل لإتمام العملية بنجاح.

 

 

 الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2023

- بالنسبة للمستهلكين الراغبين في الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو 2023 فيمكنهم اتباع الخطوات التالية: 

يمكن الدخول على على هذا الرابط

 الضغط على الاستعلام عن الفاتورة

كتابة وتسجيل كل البيانات المطلوبة، ومنها رقم العداد.

 

كيفية شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع 

وتتيح شركات الكهرباء عدة طرق تمكن المواطنين من شحن الكارت خلال أيام الإجازة، وتتمثل تلك الطرق في الآتي:

 

- شركات التحصيل الإلكتروني

تتمثل في «مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن».

 

- خاصية NFC

من خلال خاصية NFC المتواجدة في الكثير من الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد أو الـ ios، يمكن شحن عداد الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول، ويكون ذلك عن طريق تحميل تطبيق «سهل»، الموجود على بلاي ستور.

 

- شركة تحصيل فوري

 

 

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