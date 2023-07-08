مدارس ما بعد الإعدادية.. تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2023

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تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحى

تنتشر فى 5 محافظات فقط .. مقرات مدارس "مياه الشرب والصرف الصحي" والتنسيق الخاص بكل مدرسة

تتواجد مدارس "مياه الشرب والصرف الصحي" فى 4 محافظات فقط وهي :

محافظة المنوفية

تتواجد إحدى مقرات مدارس مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة المنوفية و مقرها منطقة كفور الرمل بمدينة قويسنا.

وتم تحديد درجات القبول بحد ادنى 233 درجة

محافظة القليوبية

وتتواجد داخل أراضى محافظة القليوبية إحدى مقرات مدارس مياه الشرب والصرف الصحي وبالتحديد فى شارع شركات البترول في مسطرد .

وتم تحديد درجات القبول بحد ادنى 260 درجة

محافظة البحيرة

تتواجد داخل محافظة البحيرة المدرسة الثالثة لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي ومقرها شارع الجيش بجوار جزيرة البط

وتم تحديد درجات التنسيق من 260 درجة كحد ادنى

محافظة بنى سويف

بينما توجد المدرسة الرابعة من مدارس مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة بني سويف مقرها بمنطقة بياض العرب.

وعن التنسيق القبول بالمدرسة فقد اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، لهذا العام الدراسى بحد أدني 233 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية

محافظة أسيوط

ويوجد المقر الخامس لمدارس مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة أسيوط وقد أعلنت المدرسة هناك عن بدء باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

ويتم قبول طلاب الإعدادية في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط من محافظات أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وقد اعلن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أ، المهندس على الشرقاوي، أن التنسيق بدأ عند مجموع 260 درجة للشهادة الإعدادية كحد أدنى .

مميزات مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بعد الإعدادية 2023

هناك عدة مميزات لمدارس مياه الشرب والصرف الصحى وهى كالتالي :

-الدراسة في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي لمدة ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية

- الدراسة تنقسم إلى 3 أقسام وهي المعامل والشبكات والمحطات

- المدرسة تضمن فرصة عمل حكومية للطالب بعد التخرج، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بالكليات المختلفة.

تنسيق مدارس ما بعد الاعدادية 2023

شروط تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2023 بعد الإعدادية

1- الحصول الطالب المتقدم الشهادة الإعدادية لعام الدراسي 2023 فقط

2- المدرسة تقبل الطلاب الأعلى درجات حسب تنسيق الخاص المحافظة طبقا للعدد التي تحدده المدرسة.

3- اجتياز الطالب المتقدم اختبار القدرات والمقابلات الشخصية مع إدارة المدرسة.

المستندات المطلوبة 2023 للتقدم في مدارس مياه الشرب والصرف الصحي

1- صورة من الشهادة الإعدادي للطالب للعام الدراسي 2023.

2- صورة من شهادة الميلاد الطالب مميكنة.

3- صورة من بطاقة ولي الأمر الطالب شرط أن تكون سارية.

4- صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع من ولي أمر الطالب.

ثلاث خطوات للتقديم لتنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2023

الخطوة الأولي:

التقديم عبر موقع شركة مياه الشرب.

الخطوة الثانية:

تسلم الإعلان عن الطلاب المرشحين لإجراء اختبارات والمقابلات الشخصية داخل المدرسة.

الخطوة الثالثة:

يتلزم ولي أمر الطالب بكتابة طلب الالتحاق بالمدرسة وتسجيل البيانات المطلوبة والتوقيع عليها.