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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ارتفعت معدلات البحث خلال هذه الأيام حول تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة.. كي يقدم الطلاب الذين حصلوا على نتيجة الشهادة الإعدادية أوراقهم في مدارس الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة
 

نوضح في التقرير التالي تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم.

ويكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة القاهرة لعلم 2023 في المرحلة الأولى  240 درجة، وفي المرحلة الثانية يكون التنسيق 235 درجة.
 

وتنسيق  الثانوية العامة في خارج  النطاق الجغرافي يكون من مجموع 266 درجة وبشرط ألا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب.
 

وإذا حصل الطالب على مجموع 256 درجة يسمح له بالتقديم في المدارس داخل الإدارة التعليمية ولكن دون الالتزام بالقيد بالمربع السكني.
 

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 للتقديم للصف الأول الثانوي

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الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية العامة  2023

حافظة بلاستيكية وملف ورقي للتقديم للثانوية العامة 

أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورتين منها

صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم

طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة مرفق به الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة

البطاقة الصحية للطالب

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصورتين منها

6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب

بطاقة الاختيار

2 طابع مهن تعليمية
 

التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 
 

يكون التقديم لتنسيق الثانوية العامة من خلال موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم الموجود هنا 

 

تفتح صفحة جديدة 
اختيار الضغط على التسجيل بحساب الوزارة 

إدخال الرقم القومي

كود الطالب

الضغط على كلمة تسجيل

ادخال البريد الإلكتروني 

رقم الموبايل 

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

ثم الضغط على تأكيد

 

ويقوم ولي الأمر والطالب  بتسجيل البيانات الأساسية..

الاسم 

الإدارة التعليمية

المديرية

المدرسة

الدرجة

الضغط على الدخول للتنسيق

الضغط على الأيقونة الخاصة بالتنسيق الثانوي العام

ثم تسجيل البيانات الخاصة بتنسيق الثانوية العامة المطلوب.
 

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موعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

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إعلان نتيجة تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة والفنية فى جنوب سيناء

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