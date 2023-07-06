تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم
ارتفعت معدلات البحث خلال هذه الأيام حول تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة.. كي يقدم الطلاب الذين حصلوا على نتيجة الشهادة الإعدادية أوراقهم في مدارس الثانوية العامة.
تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة
نوضح في التقرير التالي تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم.
ويكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة القاهرة لعلم 2023 في المرحلة الأولى 240 درجة، وفي المرحلة الثانية يكون التنسيق 235 درجة.
وتنسيق الثانوية العامة في خارج النطاق الجغرافي يكون من مجموع 266 درجة وبشرط ألا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب.
وإذا حصل الطالب على مجموع 256 درجة يسمح له بالتقديم في المدارس داخل الإدارة التعليمية ولكن دون الالتزام بالقيد بالمربع السكني.
الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية العامة 2023
حافظة بلاستيكية وملف ورقي للتقديم للثانوية العامة
أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورتين منها
صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم
طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة مرفق به الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة
البطاقة الصحية للطالب
أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وصورتين منها
6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب
بطاقة الاختيار
2 طابع مهن تعليمية
التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023
يكون التقديم لتنسيق الثانوية العامة من خلال موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم الموجود هنا
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اختيار الضغط على التسجيل بحساب الوزارة
إدخال الرقم القومي
كود الطالب
الضغط على كلمة تسجيل
ادخال البريد الإلكتروني
رقم الموبايل
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
ثم الضغط على تأكيد
ويقوم ولي الأمر والطالب بتسجيل البيانات الأساسية..
الاسم
الإدارة التعليمية
المديرية
المدرسة
الدرجة
الضغط على الدخول للتنسيق
الضغط على الأيقونة الخاصة بالتنسيق الثانوي العام
ثم تسجيل البيانات الخاصة بتنسيق الثانوية العامة المطلوب.