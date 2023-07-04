يزداد البحث عن رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 للتقديم للصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد 2023/2024 ومعرفة إجراءات التقديم بمجرد فتح الباب لذلك.

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023

في التقرير التالي نعرض موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 وتفاصيل التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 2023/2024.

يمكن الوصول إلى موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 من هنا.

وبعد الدخول الضغط على التسجيل بحساب الوزارة

إدخال الرقم القومي

كود الطالب

الضغط على كلمة تسجيل

ادخال البريد الإلكتروني

رقم الموبايل

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

ثم الضغط على تأكيد

ثم تسجيل البيانات الأساسية

الاسم

الإدارة التعليمية

المديرية

المدرسة

الدرجة

ثم الضغط على الدخول للتنسيق

ويكون متاح التنسيق الثانوي العام بالضغط على الأيقونة الخاصة بها

ثم تسجيل البيانات الخاصة بتنسيق الثانوية العامة المطلوب.

قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023/2024

قيمة المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي 520 جنيها للمصروفات

قيمة المصروفات الدراسية لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم 292.95 جنيه

قيمة المصروفات الدراسية للفئات المعفاة 65.9 جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2023

النسخة الأصلية من شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية وثلاث نسخ 3 منها.

شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر وثلاث نسخ منها.

إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

صورة بطاقة ولي الأمر.

5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم.

شهادة صحية للطالب.

ملف ورقي للتقديم

2 طابع مهن تعليمية

حافظة بلاستيكية وملف ورقي

تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة

مع العلم أن محافظ القاهرة اعتمد تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة القاهرة في المرحلة الأولى ليكون 240 درجة، أما في المرحلة الثانية يكون التنسيق 235 درجة.

وللطلاب الراغبين في التقديم ولكن خارج النطاق الجغرافي، يجب أن يكون حاصلًا على مجموع 266 درجة في الشهادة الإعدادية وبشرط ألا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب.

أما الطالب الحاصل على مجموع 256 درجة، فإنه يسمح بالتقديم في المدارس داخل الإدارة التعليمية ولكن دون الالتزام بالقيد بالمربع السكني.