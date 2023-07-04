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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل دور البنك المركزي في تنسيق نظم الدفع القومي

البنك المركزي
البنك المركزي

يعمل البنك المركزي على تشغيل أنظمة الدفع والإشراف عليها، وتتم هذه الرقابة من خلال وضع المعايير واللوائح والتراخيص الخاصة بأنظمة وخدمات الدفع، ويعمل كمحفز للتغيير في سوق المدفوعات.

وساهم البنك المركزي المصري في بناء المقومات المختلفة لنظام الدفع الوطني، وفتح آفاقًا جديدة في تحويل الأموال إلكترونيًا (EFT) في مصر وتتجلى أهمية الانتقال إلى تحويل الأموال إلكترونيًا (EFT) في تعزيز تدفق النقد في الاقتصاد، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وتكمن أهمية قيادة البنك المركزي المصري لمثل هذه المبادرات في ضمان ثقة المستخدمين وحماية المستهلكين وتنظيم السوق وضمان ظروف السوق التنافسية.

ويستهدف البنك المركزي تشجيع تطوير أنظمة وخدمات الدفع في مصر، وتعزيز كفاءة خدمات الدفع الإلكترونية واستخدامها، وضمان تكامل أنظمة وخدمات الدفع وقابليتها للتشغيل المتبادل، وضمان وجود أساس قانوني سليم لجميع أنظمة وخدمات الدفع، ووضع معايير وقواعد ومبادئ توجيهية لتشغيل أنظمة الدفع، والتقيد بالمعايير والقواعد والمبادئ التوجيهية المذكورة واعتماد أنظمة وخدمات الدفع التي تتحكم في المخاطر، وحماية عملاء خدمات الدفع والمشاركين في أنظمة الدفع، ومكافحة الأفعال الإجرامية المتعلقة بأدوات الدفع، والحفاظ على ظروف سوق المدفوعات التنافسية، وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة المصريين في مجال الدفع.

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