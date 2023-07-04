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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى الفنى

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتمد تنسيق الصف الاول الثانوي

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني بمختلف فروعه "زراعي – صناعي – تجاري - فندقي" للعام الدراسي 2023 /2024، ولأول مرة يتم تنسيق قبول الطلاب بالمدارس الفنية حسب الفصول المتاحة بكل مدرسة.

 ويتم القبول من الأعلى مجموع حسب القوة الاستيعابية بكل مدرسة، مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل ودون التقيد بالإدارة التعليمية للطالب، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وذلك في  ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك خلال لقائه عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط ، إلى أنه تم تشكيل لجنة مسئولة عن التنسيق بكل مدرسة تحت مسئولية إدارة المدرسة لاستيعاب الطلاب حسب القوة الاستيعابية للمدرسة وعدد الفصول المتاحة لقبول طلاب الصف الأول لهذا العام 2023 – 2024م، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة والمساواة التعليمية، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوي الفني على أن يتم إعادة العرض مرة أخرى لدراسة وتحديد المقبولين بصفة نهائية كأقصى كثافة ممكنة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، مطالبًا الطلاب ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي والعملي والوصول إلى التأهيل الجيد لسوق العمل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة للتعليم الفني الصناعي سيتم القبول بمدرسة أسيوط الفنية بنات (نظام الجدارات) عدد 400 طالبة كحد أقصى من الأعلى مجموع وحسب القوة الاستيعابية القصوى للمدرسة، وباقي مدارس التعليم الفني الصناعي يتم قبول الطلاب حسب الفصول المتاحة بكل مدرسة، ويتم القبول من الأعلى مجموع حسب القوة الاستيعابية لكل مدرسة مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل بما لايزيد عن 40 طالبًا لكل فصل بالنسبة للطلاب الذين سوف يتم تحويلهم للتعليم المهني طبقًا للقرار الوزاري رقم 90 نسبة 2.5 % كحد أدنى، ويحتمل زيادة هذه النسبة إلى 4 % وبالنسبة للتعليم الفني التجاري فيتم قبول الطلاب بالتعليم الفني الفندقي بعدد 100 طالب كحد أقصى من الأعلى مجموع، والتعليم الفني التجاري مدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية فيتم قبول 400 طالب كحد أقصى من الأعلى درجات والتعليم الفني التجاري نظام الثلاث سنوات (عام وجدارات) يتم قبول الطلاب حسب الأماكن المتاحة بكل مدرسة ومن الأعلى مجموع.

 وبالنسبة للتعليم الفني الزراعي يتم قبول الطلاب حسب الأماكن المتاحة بكل مدرسة لكل إدارة تعليمية، وبالنسبة للإدارات التي ليس بها أكثر من نوعية تعليم فني (صناعي– زراعي – تجاري) يتعذر انتقال الطالبات يوميًا من إدارة إلى أخرى يتم استيعاب الطالبات بتلك النوعية الموجودة داخل الإدارة دون التقيد بالحد الأدنى للدرجات بتلك الإدارة ووفقًا للكثافة الطلابية بالمدرسة بتلك الإدارة، وحسب رغبة ولي الأمر.

يذكر أن محافظ أسيوط اعتمد - في وقت سابق في 14 يونيو الماضي - نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) بنسبة نسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53%، حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات 76432 طالبًا نجح منهم 59096 طالبًا، وعدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الدور الثاني 17523 طالبًا ليبلغ عدد الطلاب الناجحين والمتوقع نجاحهم إلى 64296 طالبًا.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتمد تنسيق الصف الاول الثانوي
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتمد تنسيق الصف الاول الثانوي
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتمد تنسيق الصف الاول الثانوي
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتمد تنسيق الصف الاول الثانوي
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتمد تنسيق الصف الاول الثانوي
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتمد تنسيق الصف الاول الثانوي
الابنية التعليمية الادارة التعليمية التربية والتعليم التعليم الثانوي التعليم الفني الصناعي الثلاث سنوات الشهادة الاعدادية العدالة والمساواة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المدارس الفنية بالصف الأول الثانوي بديوان عام المحافظة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

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