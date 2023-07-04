أبرزهم ذوو الإعاقة.. الأعلى للجامعات يعلن عن الفئات المستثناة من قواعد تنسيق 2023

كشف المجلس الأعلى للجامعات ما يحمله بند الإعفاءات بتنسيق الجامعات 2023، حيث تستمر قواعد تنسيق القبول بالجامعات، أسوة بالعام الماضي وأبرزها قاعدة إعفاء 1500 طالب من أوائل الجمهورية بمرحلة الثانوية العامة 2023 بواقع "500 من كل شعبة سواء علمي علوم، علمي رياضة، أدبي" من قواعد التوزيع الجغرافي، والمصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات على قبول الطلاب المصريين بمكتب بالتنسيق على الشهادات الأصلية والموثقة فقط ولا يقبل أي مستند آخر عوضًا عن ذلك، ويتم قبول تنسيق الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول والجامعات لمرة واحدة فقط مع التأكيد على عدم ترشيح من سبق ترشحه الجامعات الحكومية المصرية.

وشدد المجلس على استثناء الطلاب أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة من قواعد التحويل والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم, وذلك عن طريق الجامعة مباشرة، وفقًا للقواعد المعمول بها السنوات الماضية.

ويتم استثناء الطلاب المصريين من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج من شرط المجموع الكلي والحصول على 50% على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الفنية والعربية والأجنبية المعادلة، والحصول على 70% على الأقل في الشهادات الفنية المصرية وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية.