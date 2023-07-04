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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعلان نتيجة تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة والفنية في جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يصدق على التنسيق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة والفنية بمدن المحافظة.

وصدق محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، على تنسيق القبول لمدارس الثانوية العام والثانوية الفنية للعام الدراسي 2023 / 2024 بمختلف مدن المحافظة.

وكان مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء محمد حامد عقل، قد عرض النتيجة على محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة تمهيدا لإعلان التنسيق.
وأوضح أن الحد الأدنى للقبول للصف الأول الثانوي العام بجميع الإدارات التعليمية هو 220 درجة، وأن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني 170 درجة لإدارات رأس سدر ودهب ونويبع وأبورديس  و140 درجة بإدارة أبوزنيمة و190 درجة بإدارة طور سيناء.

وأضاف أن الصف الأول الثانوي التجاري جاء الحد الأدنى للقبول به 140 درجة لإدارات شرم الشيخ وأبو رديس وسانت كاترين ونويبع، أما إدارة طور سيناء فجاء الحد الأدنى بها 165 درجة، وإدارة رأس سدر 150 درجة.
وأوضح أن الحد الأدنى للصف الأول الثانوي الزراعي 140 درجة بجميع إدارات المحافظة، والحد الأدنى للصف الأول الثانوي الفندقي 145 درجة بإدارة طور سيناء، و140 درجة بإدارة دهب.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء محمد حامد عقل، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء تم التصديق على فتح فصل ثانوي بمدرسة خالد بن الوليد بالجبيل، كما تم التصديق على فتح فصل إعدادي بمدرسة المروة الابتدائية بحي الطور الجديدة.

مصر سيناء جنوب سيناء نتيجة التنسيق الثانوية العام الفني

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