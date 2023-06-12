الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لينك الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023 وطرق تسديدها

فاتورة المياه
فاتورة المياه

يسدد أصحاب العدادات القديمة فاتورة المياه بصورة شهرية وفق حجم الاستهلاك طوال الشهر، ووفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعض الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات مياه الشرب منها الاستعلام عن فاتورة المياه و خدمة تسديد فاتورة المياه الكترونيًا وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2023

وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عبر موقعها الإلكتروني خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه، وذلك باتباع بعض الخطوات وهي كالتالي: 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يونيو 2023

كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يونيو 2023

أولا الدخول عبر موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي  أو الضغط على الرابط التالي : https://www.hcww.com.eg/

ثانيا : اضغط على أيقونة احسب فاتورتك .

ثالثُا : اختر المحافظة وهنا اكتب القاهرة 

رابعًا : حدد نوع النشاط

خامسًا : اكتب القراءة الحالية

سادسًا : اكتب القراءة السابقة

سابعًا : اكتب عدد الوحدات التي تريد ان يستعلم عن فاتورة المياه الخاصة بها 

ثامنيًا :  اضغط على عرض الفواتير 

سداد فاتورة مياه الشرب الكترونيًا 2023

وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي سداد فاتورة مياه الشرب الكترونيًا، ذلك من خلال الضغط على الرابط السابق، واختر خدمة دفع فاتورة ، ثم اختر نوع الخدمة وهنا اختر مياه القاهرة ، واكتب رقم الدفع الإلكترونى المدون على فاتورة المياه ، ثم اضغط على التالي، ثم اكتب كافة البيانات المطلوبة منك والتي تتضمن رقم الفيزا وال cvv المكون من ثلاثة أرقام والموجود على ظهر الكارت ، وتكتب قيمة فاتورة المياه التي تريد تسديدها ، واضغط على دفع . 

كما قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بابتكار تطبيق، يمكن من خلاله الاستعلام عن فواتير المياه،  وتسديد الفواتير،  ويتوفر على جوجل بلاي، فبعد تحميله قم بتسجيل الدخول عبر التطبيق واختيار المحافظة التابع لها وكتابة رقم العداد الذي يوجد في الفواتير والضغط على زر الإستعلام، حيث يظهر إجمالي المبلغ المطلوب سداده قيمة الاستهلاك الشهري لمياه الشرب.

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رابط الاستعلام عن فاتورة المياة شهر يونيو 2023.. ووسائل الدفع

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