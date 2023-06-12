الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فرحة بين طالبات الثانوية بمطروح لسهولة التربية الدينية والوطنية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

شهدت لجنة مجمع أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح فرحة طالبات الثانوية العامة بسهولة الامتحانات في يومها الأول.

ورصد “الدستور” أراء الطلاب  عقب انتهائهم من أداء الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.  

وقالت خلود سليم طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية خلال حديثها لـ"الدستور" إن أسئلة مادة التربية الدينية متوسطة والتربية الوطنية سهل "متفائلة باللي جاي".

وأوضحت ضحى نصر طالبة الثانوية العامة الشعبة الأدبية أن امتحانات اليوم الأول سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط.

وتابعت روضة محمد ومي محمود طالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية أن امتحان التربية الدينية سهل أما التربية الوطنية متوسط وهناك بعض الإجابات متشابهة.

وأكد عمرو وليد طالب الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات خلال حديثه لـ"الدستور" أن الامتحانات سهلة خلصت في نص ساعة ومتفائل خير في باقي المواد.

الثانوية العامة مطروح التربية ادينية التربية الوطنية امتحانات

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