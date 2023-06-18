خبير اقتصادي يقدم مقترحات لزيادة العوائد الدولارية وخفض الفاتورة الاستيرادية

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي إن هناك عدة مقترحات لزيادة العوائد الدولار وخفض الفاتورة الاستيرادية وتحفيز الصناعة ولكن الأهم هو توفير الدولار، مشيرا إلى أن هذه العوائد لا بد من أن تذهب للجهاز المصرفي وليس السوق السوداء.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك تراجعا في تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة الماضية بسبب تحويلها للسوق الموازية.

وأوضح أنه لا بد من القضاء على السوق الموازية ويكون سعر الصرف في البنوك عادل ولا يوجد فجوة بين السعر الموجود في البنوك والسوق السوداء.

وأشار إلى أن هناك مقترحات لزيادة العوائد الدولارية تعتمد على الاستثمار المباشر والصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، وبالتالي لا بد من التركيز على الخمسة جوانب وليس جانبا واحدا.

ونوه بأن التركيز على جذب الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة هو أهم العوائد ولا بد من حل جميع المشاكل التي تواجه التصدير والتركيز على الترويج للسياحة وجذب مزيد من الوفود السياحية.

وأكد ضرورة جذب استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية وقناة السويس لتعظيم العوائد وتعظيم القيمة وأيضا التركيز على تطوير الخدمات والنقل المواصلات لتسهيل الاستثمار.

وعن تحفيز الصناعة، أكد ضرورة حل مشاكل مستلزمات الإنتاج وتوفير الأراضي الصناعية وتدبير العملة الأجنبية