كيف تنجح الحكومة في خفض فاتورة الاستيراد؟.. خبير يجيب

قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إنه لتنجح الحكومة المصرية في خفض فاتورة الاستيراد، يمكن أن تتبع استراتيجيات وإجراءات متعددة.

أضاف بيومي، لـ"الدستور"، أنه فيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها:

1. تعزيز الإنتاج المحلي:

يمكن للحكومة دعم الصناعات المحلية وتشجيع الشركات على زيادة إنتاجها المحلي. يمكن تقديم حوافز مالية وضريبية للشركات التي تستثمر في تكنولوجيا محلية وتعمل على توسيع إنتاجها المحلي.

2. تطوير البنية التحتية:

تحسين البنية التحتية في مصر، مثل الطرق والموانئ والمطارات، يمكن أن يقلل من تكاليف النقل والشحن، وبالتالي يقلل من الاعتماد على الاستيراد.

3. تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية:

يمكن للحكومة تقديم مزيد من التسهيلات والإجراءات المبسطة للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في الصناعات التحويلية والقطاعات الصناعية الأخرى. ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل حاجة مصر للاستيراد.

4. تشجيع التصدير:

يمكن للحكومة توفير الدعم والتشجيع للشركات المصرية لزيادة صادراتها. يمكن تقديم المزيد من المعلومات والتدريبات حول فرص التصدير والأسواق الخارجية المحتملة، وأيضًا توفير تسهيلات تمويلية للشركات التي تهدف إلى توسيع نطاق صادراتها.

5. تشجيع البحث والتطوير:

الاستثمار في البحث والتوالتطوير يمكن أن يكون له تأثير كبير على قدرة مصر على إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية يمكن للحكومة توفير التمويل والدعم للأبحاث والابتكارات التكنولوجية التي تعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.

6. تعزيز الزراعة المحلية:

يمكن للحكومة تعزيز قطاع الزراعة المحلي من خلال توفير الدعم اللازم للمزارعين وتحسين البنية التحتية الزراعية. وبزيادة إنتاج المحاصيل وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، يمكن تقليل حاجة مصر لاستيراد المواد الغذائية.

7. تعزيز التجارة الإقليمية:

يمكن للحكومة تعزيز التجارة الإقليمية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة. ذلك يمكن أن يفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ويقلل من اعتماد مصر على الاستيراد من البلدان البعيدة.

8. تحسين بيئة الأعمال:

يمكن للحكومة تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية للشركات ورجال الأعمال. كما يمكن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يعزز الثقة ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

9. الترويج للصناعات التحويلية: يمكن للحكومة التركيز على تطوير الصناعات التحويلية والمصانع القائمة على المواد الخام المحلية.