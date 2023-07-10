رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

وفرت الهيئة القومية للتأمينات رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم للمواطنين، وصرف أصحاب المعاشات مستحقاتهم قبل عيد الأضحى المبارك في حين يتم صرفها في الأول من كل شهر ميلادي، ومع زيادة عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم تعرضه الدستور في التقرير التالي.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

يستطيع الراغبون في الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم الدخول عبر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أو الضغط على الرابط التالي https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx ، ثم ادخال اسم المستخدم «أصحاب المعاشات»، ثم إدخال كلمة المرور، ثم سجل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

وكانت قيمة المعاش قد ارتفعت في أبريل الماضي بعد أن عجلت الحكومة صرف زيادة قيمة المعاش مبكرًا مع الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات، وبلغت قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالي:

المعاشات المقدرة بـ 1300 جنيه لتكون 1495 جنيها، المعاشات المقدرة بـ 2300 جنيه لتكون 2645 جنيها، المعاشات المقدرة بـ 3500 جنيه لتكون 4025 جنيها، المعاشات المقدرة بـ 4300 جنيه لتكون 4945 جنيها، المعاشات المقدرة بـ 5300 جنيه لتكون 6095 جنيها، المعاشات المقدرة بـ 6500 جنيه لتكون 7475 جنيها.

موعد صرف معاشات يوليو 2023

تبدأ صرف المعاشات في بداية كل شهر ميلادي، وتم تبكير صرف معاشات يوليو لأكثر من 10 مليون مواطن بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، في حين يتم صرف معاشات يوليو للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منتصف الشهر الجاري.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة إجراءات لصرف معاشات تكافل وكرامة منها التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة: صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة، صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة اقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

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