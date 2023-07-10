أهالى غريق كليوباترا يستغيثون: "عايزين ابننا من البحر علشان ندفنه" (فيديو)

وجه رمضان سعد الله دخيل، ابن عم غريق كليوباترا نداء استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة القيادات التنفيذية بتكثيف البحث عن جثمان ذويهم الغارق منذ أمس في بحر منطقة "كليوباترا".

وقال ابن عم غريق كليوباترا، لـ“الدستور”: “كل طلباتنا تكثيف البحث من قبل غطاسي الإنقاذ النهري والغطاسين المتطوعين للعثور عن جثمان الشاب الغارق”، معقبًا: "عايزين ابننا من البحر علشان ندفنه".

وتابع وليد فتحي أبوشامة، أحد أقارب الشاب الغارق، أنه تواجد في منطقة كليوباترا برفقه 3 من أصدقائه بهدف الترفيه عن أنفسهم وقبل وفاته هاتف والده قائلا: "حضرلي الغدا أنا جاي".

وأكمل، أنه بالفعل تواجد في مياه منطقة كليوباترا للسباحة، ولكن البحر ابتلعه، معقبًا: "قلوبنا مولعة وحزننا لا يحتمل ولا نريد سوى جثمان محمد".

كان قسم شرطة سيدي جابر تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض شاب للغرق بمنطقة كليوباترا، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

تبين من الفحص غرق "محمد عماد دخيل"، 25 عامًا، عقب نزوله البحر في منطقة غير شاطئية ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.