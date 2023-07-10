مقتل ربة منزل على يد طليقها فى التل الكبير بالإسماعيلية

أقدم شخص على قتل طليقته في مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، لخلافات سابقة بينهما.

وكان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخص بقتل طليقته، بسبب خلافات سابقة بينهما.

على الفور، وجه اللواء محمد عبدالرحيم، مدير المباحث بمديرية أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من تحرياتها لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط الجاني.