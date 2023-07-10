ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل ربة منزل على يد طليقها فى التل الكبير بالإسماعيلية

الضحية
الضحية

أقدم شخص على قتل طليقته في مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، لخلافات سابقة بينهما.

وكان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخص بقتل طليقته، بسبب خلافات سابقة بينهما.

على الفور، وجه اللواء محمد عبدالرحيم، مدير المباحث بمديرية أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من تحرياتها لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط الجاني.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

الأكثر قراءة

أهالى غريق كليوباترا يستغيثون: "عايزين ابننا من البحر علشان ندفنه" (فيديو)

لثلاث ساعات.. بوتين يجتمع برئيس وقادة "فاجنر" فى الكرملين رغم محاولة التمرد

"ناسا" تختار صورة لمحمية الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة كأفضل صورة فى العالم

مقتل ربة منزل على يد طليقها فى التل الكبير بالإسماعيلية

الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامى لموازنة عدد من الهيئات

18 غواصًا متطوعًا يشاركون فى البحث عن غريق كليوباترا بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟