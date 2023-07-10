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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"ناسا" تختار صورة لمحمية الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة كأفضل صورة فى العالم

الصورة الفائزة بأفضل
الصورة الفائزة بأفضل صورة فى العالم من وكالة ناسا

التقط المصور الفلكي عمرو عبدالوهاب، رئيس قسم الفلك بجمعية الدكتور مصطفى محمود، صورة فلكية لمحمية الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة، والتي توجت كأفضل صورة فلكية في العالم من وكالة ناسا الأمريكية، والتي أظهرت سحر الطبيعة وروعة التكوينات الفلكية الفريدة بسماء المحمية.

وأكد الفلكي عمرو عبدالوهاب، خلال برنامج "صباح الورد"، أن التقاط الصور في هذه الأماكن غاية وذهابه إلى أماكن التصوير كان حلمًا منذ أكثر من 11 سنة بعد رحلة كفاح بدأت في الصعيد وحب الصحراء باستخدام التليسكوب والهاندميد، موضحًا أن التصوير الفلكي هو تصوير علمي مختلف تمامًا عن أي تصوير آخر.

وأضاف عبدالوهاب أن التصوير الفلكي تخصصه، حيث جمع بين الدراسة والعلم ورئاسته قسم الفلك في جمعية الدكتور مصطفى محمود، ليلتقط هذه الصورة التي نالت إعجاب الجميع وحصلت على أفضل صورة في العالم من وكالة ناسا الأمريكية.

الصورة الفائزة بأفضل صورة فى العالم من وكالة ناسا

وأكد الفلكي عمرو عبدالوهاب أن هذه الصورة التقطت بمحمية الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة في الوادي الجديد، وهي من أعظم الأماكن على الكرة الأرضية وواحدة من عجائب الكون.

ووجه عبدالوهاب دعوة لجميع السياح والمهتمين بالصحراء ورحلات السفاري لزيارة هذا المكان الرائع والذي يقع في الصحراء الغربية بواحة الفرافرة، مؤكدًا أنه يداوم على زيارة الصحراء البيضاء منذ أكثر من 12 عامًا.

وتعتبر وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عين العالم على الفضاء، فعلى مدار 61 عامًا قدمت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قفزات ضخمة للبشرية، وكشفت عن أسرار كونية لا تحصى، إلا أنها قدمت الكثير من الاكتشافات والمعلومات التي تساعد فى اكتشاف الكثير من المعلومات الغائبة.

المصور الفلكي رئيس قسم الفلك صورة فلكية لمحمية الصحراء البيضاء بواحة الفرافرة كأفضل صورة فلكية وكالة ناسا الأمريكية روعة التكوينات الفلكية الفريدة بسماء المحمية الوادي الجديد

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