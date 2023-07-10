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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لثلاث ساعات.. بوتين يجتمع برئيس وقادة "فاجنر" فى الكرملين رغم محاولة التمرد

بوتين
بوتين

كشف الكرملين، عن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قائد ومؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجين رغم التمرد الذي قاده الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين في بيان، اليوم، أن بوتين اجتمع مع قادة فاجنر يوم 29 يونيو الماضي بعد ايام من التمرد، لبحث انضمامهم إلى الجيش، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".

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وأكد الكرملين أن قادة فاجنر، أكدوا خلال اجتماعهم مع بوتين في الكرملين  لقرابة الثلاث ساعات، أن ولاءهم للجيش وقيادة البلاد، وأعربوا عن استعدادهم مواصلة القتال والدفاع عن الوطن.

وأشار الكرملين إلى أن الاجتماع ضم 35 شخصا بمن فيهم مؤسس فاجنر يفجيني بريجوجين، وبحث معهم "بوتين" أحداث 24 يونيو وطرح عليهم المزيد من خيارات العمل العسكري.

وكان قائد فاجنر قد قاد تمردا ضد قيادة الجيش الروسي في 24 يونيو الماضي، وتحرك نحو العاصمة موسكو بقواته إلا أنه تراجع عن دخولها بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا.

واتهمت "فاجنر" الجيش الروسي بضرب مقاتليها في أوكرانيا، ومنع وصول الذخيرة والإمدادات العسكرية إليهم.

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بوتين فاجنر بريجوجين التمرد الرئيس الروسي الكرملين

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