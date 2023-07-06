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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس بيلاروسيا يفجر مفاجأة حول مكان قائد مجموعة "فاجنر"

مجموعة فاجنر
مجموعة "فاجنر"

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين غير موجود على أراضي بلاده بعد، بل في مدينة سان بطرسبرج الروسية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس البيلاروسي أن مقاتلي فاجنر موجودون في معكسراتهم الدائمة، ولا مخاطر على بلدنا من استضافتهم، ولا أعتقد أن مجموعة فاجنر ستوجه سلاحها ضد بلدنا.

وكان من المفترض أن يتوجه بريجوجين إلى بيلاروسيا، في إطار صفقة أبرمت عقب التمرد الفاشل، بغرض ما سمّاها "محاربة الخونة"، ولكنه ظل في بطرسبرج الروسية.

فاجنر فاجنر الروسية قائد فاجنر بيلاروسيا رئيس بيلاروسيا

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