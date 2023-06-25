زاد البحث عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة السنوية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتبكير موعد صرف معاش يوليو بسبب عيد الأضحى المبارك ليتمكن كافة المواطنين المحالين على التقاعد من شراء مستلزماتهم في العيد.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 كما هى في الأسبوع الأول من الشهر ويتم الصرف وفقا للشرائح المالية التي أصدرتها الهيئة من قبل حيث يتم تحويل أموال المعاشات إلى منافذ الصرف المعتمدة من الهيئة في مختلف محافظات الجمهورية خلال ساعات فقط من عملية الصرف.

يذكر أن قبل العيد.. تراجع في أسعار الدواجن اليوم الأحد 25 يونيو 2023 والمستفيدين منه نحو 11 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية بنحو 155 مليار جنيه شهريا عقب الزيادة السنوية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي من شهر أبريل الماضي بواقع 15%، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي من شأنها ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين.

جدول صرف معاش أغسطس المقبل 2023

يتم صرف المعاشات وفقا للشرائح المالية، وذلك لضمان عدم الضغط على ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm ومنافذ الصرف التي اعتمدتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال الأسبوع المخصص للصرف شهريا وهي كما يلي :-

الشريحة الأولى لصرف المعاشات

يوم 1 و 2 أغسطس 2023 وهى الأيام المخصصة لصرف أصحاب المعاشات الأقل من 1130 جنيه.

الشريحة الثانية لصرف المعاشات

يوم 3 و 4 أغسطس 2023 وهى الأيام المخصصة لصرف أصحاب المعاشات الأكثر من 1130 جنيه الأقل من 2260 جنيه.

الشريحة الثالثة لصرف المعاشات

يوم 5 و 5 أغسطس 2023 وهى الأيام المخصصة لصرف أصحاب المعاشات الأقل من 2260 جنيه.

منافذ صرف المعاشات المعتمدة رسميا

هناك عدة منافذ معتمدة لصرف معاشات من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وعلى رأسها ما يلي:-

ماكينات الصرف الآلي للبنوك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

بطاقة ميزة.

محفظة الهاتف المحمول.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.