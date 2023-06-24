تبدأ الثامنة والنصف صباحا .... مواعيد عمل مكاتب البريد قبل عيد الأضحى 2023

انشغل كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات بالبحث عبر الانترنت عن مواعيد عمل مكاتب البريد قبل عيد الأضحي 2023 ، مع اعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو، لتصبح قبل عيد الأضحى المبارك، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مواعيد عمل مكاتب البريد قبل عيد الأضحي 2023

وفي هذه السطور يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل عن مواعيد عمل مكاتب البريد قبل عيد الأضحي 2023 ، موعد صرف المعاشات قبل عيد الاضحى 2023

موعد بدء صرف معاش شهر يوليو 2023

قررت الهيئة بدء صرف المعاشات غدا الأحد الموافق 25 يونيو الجاري من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

ويهتم كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات بشكل دوري، مع نهاية كل شهر وبداية شهر جديد عن معرفة مواعيد مكاتب البريد لصرف المعاشات والحصول على الخدمات البريدية والمالية والتي تتخطى 170 خدمة حاليا تقدمها هيئة البريد المصري لعدد 25 مليون عميل.

مواعيد عمل مكاتب البريد قبل عيد الأضحي 2023

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري يوميا من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الثالثة عصرا في حين تبدأ الفترة المسائية الساعة الثالثة مساء إلى السادسة مساء.

وقررت هيئة البريد المصري منح جميع العاملين بالهيئة إجازة رسمية بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتي يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك وذكري ثورة 30 يونيو.

مواعيد عمل البريد المصري بعد انتهاء إجازة عيد الاضحي 2023

تبدأ مواعيد عمل مكاتب البريد المصري وشئون المناطق والمكاتب الرئيسية يوميا من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، مواعيد العمل للموزعين البوسطة من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا ويوجد فترة مسائية تمتد حتى الساعة السادسة مساء.

وتسعى الهيئة القومية للبريد المصري إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لذا اتخذت الهيئة كافة التدابير والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر؛ أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد عمل مكاتب البريد قبل عيد الأضحي 2023

ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بالتيسير على المواطنين وأصحاب المعاشات بتوجيه بضرورة صرف معاشات يوليو قبل العيد لدعم الأسر وشراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك.

واتخذت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها وتبدأ صرف معاشات يوليو ابتدأ من غدا بجميع فروع الهيئة البالغة 4400 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية .

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات علي شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات والتي يستفيد منها نحو 11 مليون عميل شهريا وتوفر مخصصات مالية تزيد عن 155مليار جنيه شهريا .

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.

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