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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على حارس عقار سرق مليون جنيه في القاهرة

القبض على متهم
القبض على متهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من (موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة القسم) باحتفاظه بمبلغ (مليون جنيه) خاصين بأحد أصدقائه، وقيامه بوضعه داخل "كيس بلاستيكى" ولدى خروجه من الشقة سكنه ترك الكيس أمام باب الشقة سهوا وعقب ذلك إكتشف سرقة المبلغ المالى المشار إليه.

بإجراءالتحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس العقار محل الواقعة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أمام الشقق السكنية فوجئ بوجود الكيس البلاستيكى أمام شقة المجنى عليه فقام بسرقته، كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بإستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة.

أجهزة وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة مليون جنيه جمع القمامة شرطة مدينة نصر ثالث

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القبض على حارس عقار سرق مليون جنيه في القاهرة

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